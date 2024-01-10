機管局債券｜滙豐推8免認購優惠　各銀行券商認購優惠一覽 (持續更新)

機管局債券／零售債券2024｜ 機場管理局周五（5日）公布，發行50億零售債券供香港市民購買，一手入場費為1萬元，年期為2.5年，每3個月派息，保證年息4.25厘。債券自1月17日至25日供認購。《am730》將持續為讀者更新各銀行認購優惠。

機管局債券｜銀行優惠

機管局債券｜滙豐：8免認購優惠

滙豐作為牽頭行之一，亦提供認購優惠。該行表示，用戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交認購申請，都可獲豁免共8項收費。

滙豐又提醒，由於預計農曆新年前會有較多客戶前往分行，建議客戶盡早進行認購，並利用滙豐網上理財及流動理財等數碼渠道。滙豐豁免的收費包括：

託管服務費

代收利息費

認購手續費

到期贖回債券費

提早贖回債券費

由其他銀行轉入至滙豐費用

由其他經紀行轉入至滙豐費用

轉貨申請手續費（於CMU與CCASS之間）

機管局債券｜恒生：8免認購優惠

恒生表示，為方便客戶認購香港機場管理局（「機管局」）零售債券，該行提供線上線下認購渠道，並同時推出8項費用豁免優惠，包括：

認購手續費

債券托管服務費

代收利息費

到期贖回費

以「場外交易」形式賣出債券手續費

債券轉入費（非經中央結算系統）

債券轉出費（非經中央結算系統）

透過香港聯交所買入「香港機場管理局零售債券」的買入證券存入費

而由1月17日上午9時至1月25日下午2時，該行客戶可透過以下途徑認購：

Mobile App

網上理財

電話理財

分行遞交認購表格

機管局債券｜工銀亞洲：推9免優惠

工銀亞洲指，將推出9免優惠，該行零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，目前市場普遍預期今年美國聯儲局將會減息，並轉勢步入減息周期。債券持有人日後可以選擇在市場上沽出，或使用提早贖回機制，透過更有防守性的策略面對未來市場預期出現的減息週期，可以說是攻守兼備。優惠包括：

認購手續費

買入經紀費（以股票形式在二手市場交易）

沽出經紀費（以股票形式在二手市場交易）

提早贖回費（以債券形式交易）

代收利息費

到期贖回費

轉倉費（由債券形式轉換至股票形式）

存入費

託管費

機管局債券｜中銀香港：豁免所有認購及持有債券費用

中銀香港表示，為鼓勵客戶以方便快捷的電子渠道，包括手機銀行及網上銀行認購香港國際機場零售債券，客戶亦可透過投資服務專線或親臨分行認購，而所有客戶認購，以及持有該債券的相關費用全免。

機管局債券｜ 招商永隆：7免優惠

招商永隆表示，將為機管局零售債券推出「7免」優惠，包括：