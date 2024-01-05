機管局債券｜滙豐推8免認購優惠　恒生推線上線下渠道 (持續更新)

機管局債券／零售債券2024｜ 機場管理局周五（5日）公布，發行50億零售債券供香港市民購買，一手入場費為1萬元，年期為2.5年，每3個月派息，保證年息4.25厘。債券自1月17日至25日供認購。《am730》將持續為讀者更新各銀行認購優惠。

機管局債券｜滙豐：8免認購優惠

滙豐作為牽頭行之一，亦提供認購優惠。該行表示，用戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交認購申請，都可獲豁免共8項收費。

滙豐又提醒，由於預計農曆新年前會有較多客戶前往分行，建議客戶盡早進行認購，並利用滙豐網上理財及流動理財等數碼渠道。滙豐豁免的收費包括：