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財經
2024-01-05 18:47:00

機管局債券｜滙豐推8免認購優惠　恒生推線上線下渠道 (持續更新)

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機管局債券｜滙豐推8免認購優惠

機管局債券／零售債券2024｜機場管理局周五（5日）公布，發行50億零售債券供香港市民購買，一手入場費為1萬元，年期為2.5年，每3個月派息，保證年息4.25厘。債券自1月17日至25日供認購。《am730》將持續為讀者更新各銀行認購優惠。

【1月5日更新】

機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖）

機管局債券｜滙豐：8免認購優惠 

滙豐作為牽頭行之一，亦提供認購優惠。該行表示，用戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交認購申請，都可獲豁免共8項收費。

滙豐又提醒，由於預計農曆新年前會有較多客戶前往分行，建議客戶盡早進行認購，並利用滙豐網上理財及流動理財等數碼渠道。滙豐豁免的收費包括：

  • 託管服務費
  • 代收利息費
  • 認購手續費
  • 到期贖回債券費
  • 提早贖回債券費
  • 由其他銀行轉入至滙豐費用
  • 由其他經紀行轉入至滙豐費用
  • 轉貨申請手續費（於CMU與CCASS之間）

機管局債券｜滙豐：8免認購優惠

恒生表示，為方便客戶認購香港機場管理局（「機管局」）零售債券，該行提供線上線下認購渠道，並同時推出8項費用豁免優惠，包括：

  • 認購手續費
  • 債券托管服務費
  • 代收利息費
  • 到期贖回費
  • 以「場外交易」形式賣出債券手續費
  • 債券轉入費（非經中央結算系統）
  • 債券轉出費（非經中央結算系統）
  • 透過香港聯交所買入「香港機場管理局零售債券」的買入證券存入費

而由1月17日上午9時至1月25日下午2時，該行客戶可透過以下途徑認購：

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  • Mobile App
  • 網上理財
  • 電話理財
  • 分行遞交認購表格
馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖） 馬時亨金句（am730製圖）
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