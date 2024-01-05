機管局債券｜零售債券發行額50億　入場費1萬年息4.25厘　附認購方法 (持續更新)

機管局債券／零售債券2024 ｜機場管理局本周初首次公開發行港元債券，涉資40億港元。當局周五（5日）公布，零售債券擬發行50億零售債券，供香港市民購買，一手入場費為1萬元，年期為2.5年，每3個月派息，保證年息4.25厘。當局指，零售債券投資者可提前向機管局100%贖回。《am730》將持續為讀者更新。

在過去疫情期間，機管局依然成功在機構投資者層面發行債券，包括在2021年初發債15億美元，2022年、23年發債規模不單加大至40億美元和30億美元，也加入綠色債券。

機管局公布，是次發售債券，交由滙豐和中銀兩家發鈔銀行代表，集資所得資金將用於建設三跑等資本開支。

機管局債券｜申請／購買門檻

機管局指，零售債券將向合資格香港居民發售。而配發機制與銀債及通脹掛勾債券（ibond）相若。如申請人有效申請金額多於50億元，但有效申請數目等於或低於50萬份時，將安排循環配發債券，即先向所有合資格投資者派發一手。

最後如有足夠剩餘債券，會向申請兩手買賣或以上的投資者再配發一手，直至剩餘全部債券不足以再進行一個配發循環，剩餘債券將會以抽籤形式配發。

機管局債券｜保證息率

機管局公布，零售債券一手入場費為1萬元，年期為2.5年，每3個月派息，年息4.25厘。

但與港府近期發行的銀色債券和零售綠色債券保證息率（至少5厘和4.75厘）相比，4.25厘則較遜色。

機管局債券｜申請日期及時間

機管局表示，是次零售債券將於1月17日至25日供認購；2月5日發行，2月6日於港交所上市。

機管局債券｜認購手續費

認購收費方面，滙豐及中銀兩家牽頭行指，將豁免申請認購的相關手續費，其他配售銀行或證券商的收費或有不同。

據安排顯示，配售銀行手續費為0.15%（配售銀行可自行豁免或調低），香港結算公司經紀費為0.15%，證券商則自行釐定經紀費。