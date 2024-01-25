機管局債券｜零售債券認購1萬蚊入場4.25厘息　今日截止

機管局債券／機場債券／零售債券2024｜機場管理局本周初首次公開發行港元債券，涉資40億港元。當局周五（5日）公布，零售債券擬發行50億零售債券，供香港市民購買，一手入場費為1萬元，年期為2.5年，每3個月派息，保證年息4.25厘。債券自今日（1月17日）至1月25日供認購。當局指，零售債券投資者可提前向機管局100%贖回。《am730》將持續為讀者更新。 滙豐銀行指，雖然票面息4.25厘未及去年港府零售綠色債券的4.75厘，但首日認購機管局零售債的人數，與去年綠債相若。 【1月25日更新】

機管局債券｜相關詳情 機管局公布，是次發售債券，交由滙豐和中銀兩家發鈔銀行代表，集資所得資金將用於建設三跑等資本開支。 在過去疫情期間，機管局依然成功在機構投資者層面發行債券，包括在2021年初發債15億美元，2022年、23年發債規模不單加大至40億美元和30億美元，也加入綠色債券。

機管局債券｜申請／購買門檻 機管局指，零售債券將向合資格香港居民發售。而配發機制與銀債及通脹掛勾債券（ibond）相若。如申請人有效申請金額多於50億元，但有效申請數目等於或低於50萬份時，將安排循環配發債券，即先向所有合資格投資者派發一手。 最後如有足夠剩餘債券，會向申請兩手買賣或以上的投資者再配發一手，直至剩餘全部債券不足以再進行一個配發循環，剩餘債券將會以抽籤形式配發。 機管局債券｜保證息率 機管局公布，零售債券一手入場費為1萬元，年期為2.5年，每3個月派息，年息4.25厘。 但與港府近期發行的銀色債券和零售綠色債券保證息率（至少5厘和4.75厘）相比，4.25厘則較遜色。 入場費：1萬港元

年期：2.5年

派息 ： 每3個月

： 年息 ： 4.25厘 機管局債券｜申請日期及時間 機管局表示，是次零售債券將於1月17日至25日供認購；2月1日公布結果；2月5日發行，2月6日於港交所上市。 認購日期：1月17日早上9時至25日下午2時

公布結果：2月1日

發行日期：2月5日

上市日期：2月6日 機管局債券｜認購手續費 認購收費方面，滙豐及中銀兩家牽頭行指，將豁免申請認購的相關手續費，其他配售銀行或證券商的收費或有不同。 據安排顯示，配售銀行手續費為0.15%（配售銀行可自行豁免或調低），香港結算公司經紀費為0.15%，證券商則自行釐定經紀費。

機管局債券｜專家意見 機管局債券｜中銀周國昌：建議每人認購3至5手 中銀香港個人數字金融產品部副經理周國昌認為，是次認購反應熱烈，料認購人數逾20萬，建議每人認購3至5手，進取更可抽5至10手。他指，隨預期美國息口見頂，高息水平已不再，又稱市民可藉此機會鎖定4.25厘回報。 機管局債券｜溫傑：可抽3至5手 凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，今次債券卻可鎖定未來兩年半收4.25厘息，平均息率應比定存高，3個月派息一次亦對已退休靠收息生活的投資者有利。 他認為，今次債券可用閒置資金認購，抽3至5手應該足夠，但若想博分到盡可抽8至10手，抽到後無論升跌都宜一直持有。 機管局債券｜滙豐石元良：具吸引力的投資選擇 滙豐資本市場及證券服務常務總監兼香港區主管石元良表示：「滙豐十分高興，獲香港機場管理局委任為首筆50億港元零售債券發行的聯席安排行，是次發行將進一步擴闊及推動本港的債券市場發展。隨著市場預期加息周期正步入尾聲，零售債券將會為投資者帶來一個具吸引力的投資選擇，提供中短年期的穩定回報。 機管局債券｜浸大麥萃才：能吸引希望賺取高息市民 浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，機管局計劃發行最多50億港元零售債券，票面息率為每年定息4.25厘，對希望有穩定投資回報的市民來說是吸引。 麥萃才說，去年底銀行多以高息吸客，當大家預期美國減息，機管局債券息率超過4厘，能鎖定2.5年，而且每3個月派息一次，較之前的銀債或綠債半年派息一次頻密，相信能吸引希望賺取高息的市民。 機管局債券｜耀才許繹彬：建議認購10手或以上 耀才證券行政總裁兼執行董事許繹彬預期，是次認購市場反應將非常踴躍，建議投資者認購10手或以上，並以全家總動員方式認購，以增加中獎機會。