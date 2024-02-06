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財經
2024-02-06 10:00:00

機管局債券｜2月6日正式上市　專家：3手有望賺300元 (更新)

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機管局債券｜零售債券1萬蚊入場4.25厘息

機管局債券｜零售債券1萬蚊入場4.25厘息

機管局債券／機場債券／三跑債／零售債券2024｜機場管理局本周初首次公開發行港元債券，涉資40億港元。當局周五（5日）公布，零售債券擬發行50億零售債券，供香港市民購買，一手入場費為1萬元，年期為2.5年，每3個月派息，保證年息4.25厘。債券自1月17日至1月25日供認購。當局指，零售債券投資者可提前向機管局100%贖回。《am730》將持續為讀者更新。

2月1日機管局公布分配結果，機管局指，每個有效申請最多可分配3手買賣。周一（2月5日）將在富途、耀才、輝立證券展開暗盤交易，而周二（2月6日）正式於港交所上市，上市編號為（4701）

【2月6日更新

機管局債券｜暗盤最高賺360元

儘管未正式上市，但市面券商亦展開「暗盤」交易，其中富途暗盤開市升0.6%至100.6元，高位見101.1元，收報101元，升1%，即每手賬面賺100元；輝立暗盤開報101元，低見100.85元，現造101元；耀才暗盤最高達101.25元，現造101.2元，每手賬面賺115元，抽中三手賺360元。

機管局債券｜專家：3手有望賺300元

專家對機場債券造價預測有分歧，而業界普遍料債價初期約在101元上落。其中輝立證券新股部經理陳英傑預測，債價或在101元到101.3元；耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬料見102元；致富證券董事暨證券業務部主管郭家安認為，債價介乎100元到101元；至於凱基亞洲投資策略部分析員龔俊樺則料見101元到102元，他補充，若在債價在99元或100元可試「低撈」。

機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖）

【2月1日更新分配結果

機管局債券｜最多可分配3手買賣

2月1日機管局公布分配結果，機管局指，今次共分到175,178份申請。在收到的有效申請中，按分配不同金額的債券，每個有效申請最多可分配3手買賣

申請認購兩手買賣或以下的申請，總計11,708份。他們將獲分配所申請的全部金額。剩餘163,470的有效申請（即申請超過兩手買賣的申請）將各獲分配兩手買賣，然後進行抽籤。

債券將於2024年2月5日發行，而債券預期將於2024年2月6日在香港聯交所開始買賣。

文件連結按此

機管局債券結果公布

機管局債券｜相關詳情

機管局公布，是次發售債券，交由滙豐和中銀兩家發鈔銀行代表，集資所得資金將用於建設三跑等資本開支。

在過去疫情期間，機管局依然成功在機構投資者層面發行債券，包括在2021年初發債15億美元，2022年、23年發債規模不單加大至40億美元和30億美元，也加入綠色債券。

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機管局債券｜申請／購買門檻

機管局指，零售債券將向合資格香港居民發售。而配發機制與銀債及通脹掛勾債券（ibond）相若。如申請人有效申請金額多於50億元，但有效申請數目等於或低於50萬份時，將安排循環配發債券，即先向所有合資格投資者派發一手

最後如有足夠剩餘債券，會向申請兩手買賣或以上的投資者再配發一手，直至剩餘全部債券不足以再進行一個配發循環，剩餘債券將會以抽籤形式配發。

機管局債券｜保證息率

機管局公布，零售債券一手入場費為1萬元，年期為2.5年，每3個月派息，年息4.25厘。

但與港府近期發行的銀色債券和零售綠色債券保證息率（至少5厘和4.75厘）相比，4.25厘則較遜色。

  • 入場費：1萬港元
  • 年期：2.5年
  • 派息每3個月
  • 年息4.25厘

機管局債券｜申請日期及時間

機管局表示，是次零售債券將於1月17日至25日供認購；2月1日公布結果；2月5日發行，2月6日於港交所上市。

  • 認購日期：1月17日早上9時至25日下午2時
  • 公布結果：2月1日
  • 發行日期：2月5日
  • 上市日期：2月6日

機管局債券｜認購手續費

認購收費方面，滙豐及中銀兩家牽頭行指，將豁免申請認購的相關手續費，其他配售銀行或證券商的收費或有不同。

據安排顯示，配售銀行手續費為0.15%（配售銀行可自行豁免或調低），香港結算公司經紀費為0.15%，證券商則自行釐定經紀費。

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機管局債券｜專家意見

機管局債券｜中銀周國昌：建議每人認購3至5手

中銀香港個人數字金融產品部副經理周國昌認為，是次認購反應熱烈，料認購人數逾20萬，建議每人認購3至5手，進取更可抽5至10手。他指，隨預期美國息口見頂，高息水平已不再，又稱市民可藉此機會鎖定4.25厘回報。

機管局債券｜溫傑：可抽3至5手

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，今次債券卻可鎖定未來兩年半收4.25厘息，平均息率應比定存高，3個月派息一次亦對已退休靠收息生活的投資者有利。

他認為，今次債券可用閒置資金認購，抽3至5手應該足夠，但若想博分到盡可抽8至10手，抽到後無論升跌都宜一直持有。

機管局債券｜滙豐石元良：具吸引力的投資選擇

滙豐資本市場及證券服務常務總監兼香港區主管石元良表示：「滙豐十分高興，獲香港機場管理局委任為首筆50億港元零售債券發行的聯席安排行，是次發行將進一步擴闊及推動本港的債券市場發展。隨著市場預期加息周期正步入尾聲，零售債券將會為投資者帶來一個具吸引力的投資選擇，提供中短年期的穩定回報。

機管局債券｜浸大麥萃才：能吸引希望賺取高息市民

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，機管局計劃發行最多50億港元零售債券，票面息率為每年定息4.25厘，對希望有穩定投資回報的市民來說是吸引。

麥萃才說，去年底銀行多以高息吸客，當大家預期美國減息，機管局債券息率超過4厘，能鎖定2.5年，而且每3個月派息一次，較之前的銀債或綠債半年派息一次頻密，相信能吸引希望賺取高息的市民。

機管局債券｜耀才許繹彬：建議認購10手或以上

耀才證券行政總裁兼執行董事許繹彬預期，是次認購市場反應將非常踴躍，建議投資者認購10手或以上，並以全家總動員方式認購，以增加中獎機會。

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機管局債券｜認購消息

機管局債券｜滙豐首日認購人數與去年綠債相若

滙豐發言人表示，經滙豐認購機管局發行的零售債券的客戶人數，與去年香港政府發售零售綠色債券的首日數字相若，反映市場對於能提供穩定收入且較穩健的投資產品有強勁需求。

而接獲的申請約四分之三經由數碼渠道遞交。此外，由於預計農曆新年前會有較多客戶前往分行，該行建議客戶盡早進行認購，並利用滙豐網上理財及流動理財等數碼渠道。

機管局債券｜中銀香港：客戶平均認購9手

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理梁美怡表示，首日認購反應理想，客戶經電子渠道認購比例約佔七成，客戶平均認購9手。

梁美怡稱，是次機管局零售債券能為投資者鎖定未來兩年半每年定息4.25厘，加上市場普遍預期美國今年開始減息，而近期港息亦見回落，對尋求低風險及穩定投資回報的投資者來說具有吸引力，預期會錄得超額認購。

機管局債券｜中信銀行(國際)：客戶平均認購8手

中信銀行(國際)表示，機管局推出的零售債券認購日首日，客戶的平均認購金額為8萬港元。而該行亦提供零售債券推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

機管局債券｜問：保證息率是甚麼？

答：機管局公布，零售債券一手入場費為1萬元，年期為2.5年，每3個月派息，年息4.25厘......了解更多

機管局債券｜問：申請日期及時間

答：機管局表示，是次零售債券將於1月17日至25日供認購；2月1日公布結果；2月5日發行，2月.......了解更多

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