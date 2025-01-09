機管局發行546億等值債券 港歷來最大規模公開債

機管局宣布，已成功定價約70億美元(約546億港元)等值的港元、人民幣及美元的多幣高級票據，包括105億元的4.05厘3年期票據；45億元的4.10厘5年期票據；21億元的4.25厘10年期票據；14億元的4.50厘30年期票據，合共185億元。

涉 185 億的港元債券 同破紀錄

另外，機管局又定價20億元人民幣的2.85厘10年期票據；12億元人民幣的3.40厘30年期票據；13億美元的4.75厘3.5年期票據；18.5億美元的4.875厘5.5年期票據；10億美元的5.125厘10年期票據。

30 年期港元票據 史上最長期

機管局指，185億的港元債券發行為歷來最大規模的港元公開債券，而30年期港元票據為有史以來全球所發行年期最長的港元公開債券。各個貨幣債券合計總規模約70億美元等值，為歷來香港發行人所發行最大規模的公開債券。