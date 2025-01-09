機管局發行546億等值債券 港歷來最大規模公開債

機管局宣布，已成功定價約70億美元(約546億港元)等值的港元、人民幣及美元的多幣高級票據，包括105億元的4.05厘3年期票據；45億元的4.10厘5年期票據；21億元的4.25厘10年期票據；14億元的4.50厘30年期票據，合共185億元。
涉185億的港元債券 同破紀錄
另外，機管局又定價20億元人民幣的2.85厘10年期票據；12億元人民幣的3.40厘30年期票據；13億美元的4.75厘3.5年期票據；18.5億美元的4.875厘5.5年期票據；10億美元的5.125厘10年期票據。
30年期港元票據 史上最長期
機管局指，185億的港元債券發行為歷來最大規模的港元公開債券，而30年期港元票據為有史以來全球所發行年期最長的港元公開債券。各個貨幣債券合計總規模約70億美元等值，為歷來香港發行人所發行最大規模的公開債券。
超額認購率達3.7倍
是次首次發行多幣債券亦為機管局的一個重要里程碑，執行順序則是為了順應目前各貨幣的分別利率環境，旨在優化機管局的融資成本。票據廣受主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎，訂單認購額峰值合共超過256億美元，超額認購率達3.7倍。
發行人民幣票據所得款項淨額將主要用於投資項目的注資和投資及其他一般企業用途。