橫行困局｜盈富5日沽空二百億 升市受制牛熊線 北水掟貨

港股整個5月都在俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(昨處19,695點)反覆，恒生指數昨升227點或1.2%，報19,678點，續受制牛熊線。雖然科技股有資金進場，但盈富基金(2800)亦連日錄巨額沽空，累計5日沽空額已高達198億元；同時港股通仍連續兩個交易日走資，並同樣以盈富為目標，3日淨沽出48.9億元。
市場陷橫行困局，資金聚焦三大ETF(指數買賣基金)，盈富、恒生中國企業(2828)及南方恒生科技(3033)昨齊躋身10大活躍港股，當中盈富居首，成交額達76.8億元。另外，大市昨整體沽空額146.4億元，佔主板成交額940億元的15.6%，當中32.86億元或22.4%為盈富的沽空，其沽空率達42.8%。至於恒生中國企業沽空額亦達9.33億元，佔整體沽空額6.4%，沽空率21.8%。
國指ETF深圳港股通錄零買盤
空軍瞄準ETF，連北水亦以ETF為掟貨目標。北水連續兩日流出，昨滬深港股通合共淨沽出21.62億元，盈富再淨出24.55億元，連續3日走資；恒生中國企業單計深圳港股通已流走9.57億元，且全數為沽盤，並未錄任何買盤。
ATM為昨日的升市主力，美團(3690)揚3.1%；騰訊控股(700)全日漲2.1%；阿里巴巴(9988)升1.4%。當中騰訊及美團獲北水淨買入，分別錄8.3億元及3.7億元吸資。
滙豐維持22490目標 料港息短線難跌
大市持續在二萬關樓下徘徊，惟大行仍維持恒指目標。滙豐環球研究昨發表下半年亞洲展望，該行亞太區主管林傳英(Herald van der Linde)重申恒指年底目標22,490點，潛在升幅14.3%，認為倘美國債券孳息因通脹憂慮減少或經濟放緩而下降，對港股有正面刺激。另外，該行亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民(Frederic Neumann)指，美國不會在明年年中前減息，意味港息仍維持高企。至於美國債務上限，他認為可限期內達成協議，因為美國債務違約不符合各方利益。