橫行困局｜盈富5日沽空二百億 升市受制牛熊線 北水掟貨

港股整個5月都在俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(昨處19,695點)反覆，恒生指數昨升227點或1.2%，報19,678點，續受制牛熊線。雖然科技股有資金進場，但盈富基金(2800)亦連日錄巨額沽空，累計5日沽空額已高達198億元；同時港股通仍連續兩個交易日走資，並同樣以盈富為目標，3日淨沽出48.9億元。

市場陷橫行困局，資金聚焦三大ETF(指數買賣基金)，盈富、恒生中國企業(2828)及南方恒生科技(3033)昨齊躋身10大活躍港股，當中盈富居首，成交額達76.8億元。另外，大市昨整體沽空額146.4億元，佔主板成交額940億元的15.6%，當中32.86億元或22.4%為盈富的沽空，其沽空率達42.8%。至於恒生中國企業沽空額亦達9.33億元，佔整體沽空額6.4%，沽空率21.8%。