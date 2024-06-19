橫行泥濘｜內銀中移跑贏 港股陷悶局 北水搶定價權

港股連續6個交易日在萬八關爭持，成交額亦已連續兩日不足千億元，再陷入橫行泥濘。不過港股通卻未見動搖密密收集，已連續23個交易日錄淨吸資，昨日受北水捧場的舊經濟股明顯跑贏捱沽的新經濟股，而一度因「抽水」而大瀉近半成的紫金礦業(2899)，亦在內地投資者大手低吸下令跌幅明顯收窄，成功險守配股價。
恒生指數昨全日波幅189點，收市反覆跌20點，報17,915點，連跌3日惟累計跌幅不足2百點，連續5日在50天移動平均線(昨處17,974點)掙扎。恒生科技指數昨則報3,697點，失12點或0.3%；國企股指數報6,368點，跌5點或0.1%。主板成交額按日再減4%，至923億元，為兩個月最低。
A股續守三千關，上證綜合指數昨升14點或0.5%，報3,030點；深圳成分指數及創業板則分別走高0.4%及0.3%。
資金低撈 紫金跌幅收窄守配股價
不過港股通昨淨買入額卻增逾五成，昨錄58.61億元淨吸資，為近周最多，連續23日累計淨買入1,141億元。紫金礦業在北水淨流入高達5.4億元下，昨收市跌幅大收窄至0.24元或1.5%，報16.08元，低位15.56元亦險守15.5元的配股價，全日成交額36.57億元，躋身活躍港股第三位。
事實上，昨遭北水淨沽出的騰訊控股(700)及美團(3690)股價向下，前者走資2.75億元，股價挫1.1%；後者淨沽出6,765萬元，股價同樣跑輸失1.5%。相反，吸資5.2億元的中國移動(941)走高0.7%；建設銀行(939)及中國銀行(3988)分別有5.5億元及4.9億元淨流入，昨分別升1.4%及0.5%；齊齊吸資逾2億元的中海油(883)及工商銀行(1398)則升1.7%及1.4%。
法巴：港股可望2萬關 靜待催化劑
法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏昨表示，大市目前欠缺催化劑，目前港股資金靠北水南下，下月舉行的三中全會若能釋出更多支持經濟增長的利好訊號或有助提振市場信心。目前恒指在萬七至萬九關徘徊多時，她認為只要出現好消息，大市有機會重越二萬大關。
板塊方面，譚慧敏看好人工智能(AI)相關科技股，如手機設備及硬件股，另外亦繼續看好高息板塊，尤其內銀及中資電訊股。