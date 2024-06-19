橫行泥濘｜內銀中移跑贏 港股陷悶局 北水搶定價權

港股連續6個交易日在萬八關爭持，成交額亦已連續兩日不足千億元，再陷入橫行泥濘。不過港股通卻未見動搖密密收集，已連續23個交易日錄淨吸資，昨日受北水捧場的舊經濟股明顯跑贏捱沽的新經濟股，而一度因「抽水」而大瀉近半成的紫金礦業(2899)，亦在內地投資者大手低吸下令跌幅明顯收窄，成功險守配股價。 恒生指數昨全日波幅189點，收市反覆跌20點，報17,915點，連跌3日惟累計跌幅不足2百點，連續5日在50天移動平均線(昨處17,974點)掙扎。恒生科技指數昨則報3,697點，失12點或0.3%；國企股指數報6,368點，跌5點或0.1%。主板成交額按日再減4%，至923億元，為兩個月最低。

A股續守三千關，上證綜合指數昨升14點或0.5%，報3,030點；深圳成分指數及創業板則分別走高0.4%及0.3%。

資金低撈 紫金跌幅收窄守配股價 不過港股通昨淨買入額卻增逾五成，昨錄58.61億元淨吸資，為近周最多，連續23日累計淨買入1,141億元。紫金礦業在北水淨流入高達5.4億元下，昨收市跌幅大收窄至0.24元或1.5%，報16.08元，低位15.56元亦險守15.5元的配股價，全日成交額36.57億元，躋身活躍港股第三位。 事實上，昨遭北水淨沽出的騰訊控股(700)及美團(3690)股價向下，前者走資2.75億元，股價挫1.1%；後者淨沽出6,765萬元，股價同樣跑輸失1.5%。相反，吸資5.2億元的中國移動(941)走高0.7%；建設銀行(939)及中國銀行(3988)分別有5.5億元及4.9億元淨流入，昨分別升1.4%及0.5%；齊齊吸資逾2億元的中海油(883)及工商銀行(1398)則升1.7%及1.4%。