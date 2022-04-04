橫行爭持｜北水續關 觀望烏俄 港股二萬二攻防

大│行│分│歧

港股陷窄幅橫行困局！恒生指數上周五收報22,039點，全周彈635點或3%，由於港股通仍然關閉，待周三才開放，加上烏俄談判未見進展，市場相信在低成交及觀望氣氛下大市續橫行，二萬二關料成好淡友的攻防戰場。至於港股後市，大行則有分歧。

外圍上周五反覆向上，港股美國預託證券(ADR)各自走，重磅股騰訊控股(700)及美團(3690)ADR較港升1.6%及1.8%，阿里巴巴(9988)則較港低1.6%；另外中國石化(386)及中國石油(857)均較港漲逾1.4%。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指高開38點，至22,077點，未見明顯方向。

成交收縮 沽空率升

北水閂閘下，港股近月成交明顯收縮，上周日均成交額僅1,223.5億元，按周減近兩成；不過淡友未有放軟手腳，大市全周沽空率則仍高企在18.4%，按周反而多近0.8個百分點。上周五沽空率達20.6%，以盈富基金(2800)為目標，反映市場對沖需求大。

摩笛再唱淡 看22600

近月成港股淡友的摩根士丹利，近日再發報告下調恒指目標，其中MSCI中國指數目標勁削21%，至75點；國企股指數減16%，至7,600點，潛在升幅僅0.8%；恒指目標縮9.6%，至22,600點，潛在升幅2.5%。該行認為內房違約危機、大規模封城及地緣政局，短期會損害投資情緒及帶來高波動，因而對中國股票審慎。

不過中金就認為，港股急跌後估值已降至歷史低位，在內地已現維穩訊號下，大市料進入磨底階段，中長期具吸引力。