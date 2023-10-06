欠北水 港股悶極 波幅逾1年低 成交5年最少

港股悶極！恒生指數兩連跌後昨微彈18點或0.1%，報17,213點，惟全日波幅僅139點，為去年8月下旬以來逾1年最窄；國企股指數報5,887點，揚5點或0.1%；恒生科技指數報3,757點，漲5點或0.1%。北水欠奉、大市又乏方向，主板成交連縮兩日，全日僅470億元，按日再少18.4%，為2019年12月24日後近5年最低，而當日只有半日市，成交320億元。

大市買賣兩閒，沽空額亦連續兩日至罕有不足百億元，昨錄82.68億元，大市沽空率17.6%。

騰訊控股(700)為最活躍港股，全日成交額32.5億元，已佔主板成交7%，另外單計80隻藍籌的成交額已達222.94億元，即佔大市半數成交。另外盈富基金(2800)及恒生中國企業(2828)分別錄27.33億元及20.74億元成交額。

內需股為藍籌中表現最佳，百威亞太(1876)全日漲5.4%，藍籌最強；萬洲國際(288)升3.3%；華潤啤酒(291)漲2.4%。表現最差為創科實業(669)，全日失2.9%。

建銀估今季先低後高 呈V彈

不過，建銀國際發表第四季報告指，港股下跌動力已見收斂，料今季有望醞釀反彈呈先低後高走勢。該行指，估值、政策、經濟及盈利均見底，而美元或見頂，人民幣亦有望見底，因此相信今季可呈V型走勢，恒指波幅料介乎16,500點至20,000點；國指介乎5,600點至7,000點；科指介乎3,500點至4,600點。