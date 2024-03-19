欺詐造假｜中證監重罰 恒大42億人幣 許家印終身禁入股市

中國恒大集團(3333)旗下恒大地產收到中國證監會行政處罰及市場禁入事先告知書，針對多項違法行為作出懲處，包括主席許家印及前副主席夏海鈞等人將予以行政處罰以及採取終身證券市場禁入措施，而恒大地產更需罰款近42億元人民幣。

中證監指，針對恒大地產披露2019年、2020年年報存在虛假記載的違法行為、公開發行公司債券涉嫌欺詐發行的行為、及未按照規定報送有關報告或者履行資訊披露義務的行為，綜合上述三項，作出以下判決：

許家印共罰款4700萬元人幣

責令恒大地產改正，給予警告，並處以41.75億元人民幣的罰款；對許家印給予警告，並處以4,700萬元人民幣的罰款；對夏海鈞給予警告，並處以1,500萬元人民幣的罰款；對潘大榮、潘翰翎給予警告，並分別處以900萬元人民幣的罰款；對柯鵬給予警告，並處以300萬元人民幣的罰款；對甄立濤處以200萬元人民幣的罰款；對錢程給予警告，並處以20萬元人民幣的罰款。