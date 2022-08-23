歐天然氣價飆2成見新高 液化天然氣載船搶手

歐洲天然氣價創新高，液化天然氣載運船亦搶手，即使租金急升，訂單仍暴增。（網上圖片）

隨着天然氣危機籠罩歐洲以至全球，歐洲各國紛紛加大對於美國與卡達等國的液化天然氣採購量，亦要與日韓等亞洲國家爭奪數量有限的LNG載運船，導致載運船供應短缺、運費上揚。

俄羅斯天然氣公司（Gazprom）上周五宣布以維修管道為由，本月底將關閉通往德國的「北溪一號」天然氣管道3日，刺激歐洲天然氣期貨價格昨曾狂飆20%至每兆瓦時295歐元，帶動德法英明年交付電價再破頂，連同美國天然氣期貨價格亦創2008年來新高，升幅超過5%，至每百萬英熱單位9.856美元。在全球搶氣下，亞洲液化天然氣（LNG）價格也持續向上，較去年同期已飆3倍。

俄羅斯將於月底關閉通往德國的「北溪一號」天然氣管道3日，刺激歐洲天然氣期貨價飆升。（美聯社）

俄羅斯為了報復西方制裁，俄羅斯早已削減對於歐洲的天然氣供應，北溪一號目前供應量僅達正常水平的兩成。交易商預估，若近日實施嚴格防疫的中國需求恢復，天然氣價格與油輪費用恐進一步飆升。

中國需求恢復天然氣價或進一步飆升

諮詢機構SPARK COMMODITIES數據顯示，9月中至11月中承租從美國至歐洲的液化天然氣載運船日租金飆升至105,250美元，遠高於近期約6.4萬美元的水平，去年同期約4.7萬美元。儘管價格高漲，運轉船訂單仍暴增。船舶經紀商Clarkson常務董事Stephen Gordo表示，年初至今液化天然氣載運船訂單金額已達241億美元，早已超越去年全年的156億美元紀錄。

能源顧問機構Rystad Energy估計，全球目前約訂購257艘的液化天然氣載運船。液化天然氣載運船最大生產者韓國造船業產能全滿，最快要到2027年才能承接新訂單。

隨著鋼鐵價格攀升、造船業者產能有限，每艘油輪生產費用亦高漲，從1年前的1.9億美元升至現時約2.4億美元。

早在俄烏戰事爆發前，市場對於LNG載運船的需求已居高不下。原因是極端氣候限制水力發電能力，加上許多國家決定淘汰污染嚴重的煤炭以達成減碳目標，促使天然氣需求升高並帶動LNG載運船需求。