歐洲企業對華投資漸失信心 抗疫政策是主因

歐洲商會警告，歐洲企業對於在中國投資正在失去信心，中國作為投資目的地的地位亦正被蠶食，最主要原因是中國採取「不靈活且不一致」的防疫政策。有諮詢機構數據顯示，今年上半年，來自歐盟及英國的在華投資減少，降至略低於20億美元。

歐洲商會總裁Joerg Wuttke引述報告表示，正當其他國家在過去一年致力於全球化，中國卻轉向內，令中國與世界各地形成「強烈對比」。他說，「世界各地透過群體免疫共存，而中國卻要等到擺脫Omicron[病毒]，這當然是不太可能。」

他表示，自疫情開始以來，沒有新的歐洲企業進入中國市場，除最大的歐洲企業外，大家都在失去興趣。「他們甚至不想考慮中國。」他還說，企業的偏好「顯然是東南亞、印度和世界其他地區」。

不想考慮中國 偏好東南亞印度等

除新冠疫情外，商會亦表示，中國國有企業的改革停滯不前、歐洲公民離開中國、中國員工出境的限制以及商業更趨政治化，都損害中國的吸引力。歐洲企業探討或計劃將投資轉往其他市場的數目仍破紀錄。

商會發表報告指出，中國應避免反覆無常的政策轉變，深化與歐盟的合作，並增加國際航班，而歐盟則應積極主動與中國接觸，拒絕脫鈎的呼聲。商會亦希望，在下月16日中共二十大召開之後，中國能夠放鬆入境隔離限制。

另外，紐約時報引述紐約研究公司榮鼎諮詢一份分析顯示，來自歐盟和英國在新工廠和其他設施上的所謂綠地投資大幅下降。報道稱，中國公布的外商直接投資統計數據顯示，總體上外商直接投資正在逐步上升，但當中大部分是來自香港的資金，這些資金往往由內地資金組成。

榮鼎諮詢的數據顯示，今年上半年，來自歐盟及英國的投資降至略低於20億美元，而去年上半年為48億美元。仍在中國進行為數不多的歐洲投資中，大眾等少數德國製造商佔了大部分，這些投資籌集資金的方式主要是將中國子公司產生的利潤留在中國，而不是從母國匯錢。

德國廠商投資來自中國業務利潤

於本周二，中國瑞典商會亦發布了一份對其成員的調查報告，同樣發現許多成員對中國的投資環境感到悲觀。這個瑞典組織的成員對嚴格的疫情控制感到擔憂，包括對來自海外的人通常實行11個晚上的隔離，以及對國際旅行的其他限制。