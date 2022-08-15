歐洲旱災恐500年最嚴重 打擊多國經濟活動

歐洲在極端天氣影響下錄得破紀錄高溫，多個地區近兩個月以來都沒有錄得明顯降雨。多國的河流水位均急降，歐盟委員會聯合研究中心資深研究員托雷蒂（Andrea Toreti）認為，西歐、中歐和南歐近兩個月沒有錄得明顯降雨，未來3個月發生旱災的條件風險很高。如果各國無有效措施，北歐及南歐的旱災強度和頻率會上升。

萊茵河（Rhine River）重要樽頸位考布（Kaub）水位上周五（12日）降至40厘米以下，遠低於滿載船隻航行所需的1.5米。德國政府預計，萊茵河水位料將繼續下降起碼至本周初，有可能低見30厘米。大量駁船負責為發電廠運送煤炭，但由於水位低，船隻要減低食水量，將載貨量下調至25%，運輸成本高多達5倍。

萊茵河駁船交通全面停滯，將嚴重打擊德國乃至整個歐洲地區經濟，專家推算2018年萊茵河停擺6個月的成本為50億歐元，而河流水位下降料使德國今年國內生產總值（GDP）增長損失約0.2個百分點。

河水位降令德國 GDP 損失約 0.2 個百分點

法國河流並非主要貨運河道，但由於當地的核電廠需要利用河水降溫，旱災令能源價格持續攀升下，核電廠要減產。

至於意大利最長的河流波河（River Po）也出現乾涸，水位低於正常水平2米，流量也降至正常水平的1成。由於當地自去年11月以來一直沒有持續降雨，粟米和大米的生產也受重創。波河河谷佔意大利農業約3成至4成產量，業界警告由於稻田乾涸等因素影響，他們或會損失多達6成的水稻。

貫穿多個東歐國家的多瑙河（Danube River），其貨運也受到嚴重干擾，多艘主要運作發電機燃料的駁船滯留無法前進，塞爾維亞、羅馬尼亞和保加利亞當局要開始疏通河道。

挪威國內9成發電量也依賴水力發電，也表示由於水庫水位異常低，可能最終要限制電力出口。