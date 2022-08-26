歐洲能源短缺 俄羅斯每日狂燒天然氣有原因？

正當歐洲因為能源供應緊張導致價格飆升之際，俄羅斯一座靠近芬蘭邊境的天然氣廠，正每天燃除天然氣(gas flaring)，大量排碳恐造成環境污染，引起科學家關切。有分析指，這是原來要出口至德國的天然氣。 外媒引述分析估計，位於聖彼得堡西北方、與芬蘭邊境的波爾托瓦亞(Portovaya)液態天然氣廠，最近平均每天燃除價值1,000萬美元的天然氣。根據Rystad Energy分析，每天燒掉約434萬立方公尺的天然氣。 芬蘭的民眾從夏天一開始就發現，波爾托瓦亞液態天然氣廠每天冒出熊熊火焰，該廠靠近「北溪一號」油管開端的壓縮站，透過海底管線運送天然氣至德國。

從7月中起，俄國以技術問題為由，減少「北溪一號」的供應量，德國反駁這完全是俄國入侵烏克蘭後的政治操作。不過從6月開始，研究人員就發現，該廠散發的熱能顯著增加，據信應是燃除天然氣造成。在處理天然氣的工廠，燃除天然氣(燒掉多餘的天然氣)是很常見的做法，通常是基於技術或安全理由，不過這麼大規模的燃除讓專家感到困惑。 美國邁阿密大學衛星資料專家麥卡提(Jessica McCarty)表示，「我從未看過液態天然氣廠會冒出這麼多的火焰」。她表示，從6月中起就看到這個高峰，但一直沒有消失，持續在非常異常的高峰。