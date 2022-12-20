歐盟就天然氣價格上限達共識 觸怒俄羅斯

歐盟成員國歷經數月的談判後，能源部長會議對天然氣價格上限達成共識，將原方案每兆瓦時（kmWh）275歐元上限調整為180歐元，以壓低能源價格漲幅，明年2月15日起實施。

歐洲國家今年面對能源價格急劇飆升之苦，想用歐盟市場整體消費力量限制天然氣價格升幅，方法除了各國聯手採購，還包括直接干預天然氣期貨市場價格等。而設定價格上限，旨在紓緩因俄羅斯入侵烏克蘭引致能源供應緊張的情況，不過歐盟國家憂慮難以為下一個冬季儲存足夠天然氣。

歐盟能源專員西姆森表示，假如監管機構的分析顯示，歐盟國家經商議後同意的天然氣價格上限，實施後風險大於利益，歐盟委員會已準備好隨時叫停。

俄羅斯： 不可接受

克里姆林宮猛烈抨擊天然氣價格上限，俄羅斯官方新聞機構引求克里姆林宮發言人德米特里佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「這違反了市場定價，違反了市場流程，任何提及（價格）上限的行為都是不可接受的。」

俄羅斯在俄烏戰爭前是歐盟天然的最大供應國，不過為報復針對該國的制裁，俄羅斯已經關閉天然氣管。

歐盟執委會於11月22日提出「市場矯正機制」方案，針對影響歐洲能源價格最重要的荷蘭天然氣交易中心（Title Transfer Facility，TTF），設定該中心期貨交易價格上限為275歐元，若價格超過這個水平，歐盟就不購買。

不過出爐時隨即已被批評為不現實，因為在8月極端下單價才超過275歐元，上限訂太高無助於緩解民眾和企業的能源賬單。相對今天交易價格為112歐元，俄烏戰爭開打前的大部分時候都不到100歐元。

於是，比利時、希臘、波蘭等10多個歐盟成員國主張壓低價格上限到120至180歐元之間，但德國、荷蘭、奧地利等國則擔心這樣會「買不到」，從反對設限到堅持上限不能訂太低。

今天這場能源部長今年度最後會議仍各執一詞，最後在輪值主席國捷克的協調下終於達成結論，將上限定於180歐元，當天然氣每月期貨交易價格連續3個交易日超過此上限，歐盟就會限制交易。

10成員國主張壓低上限 德荷奧憂「買不到」

這套機制另設一個「暫停鍵」，即是當天然氣供給無法滿足歐盟部分地區或整體需求時，歐盟執委會可宣布進入緊急狀態，使價格干預機制失效。

主持會議的捷克工業和貿易部長西克拉（Jozef Sikela）坦言必須在不同考量之間尋求妥協，他說：「這個機制一方面保護平民免受像今年夏天的衝擊，同時保持競爭力，讓歐盟市場對能源賣家仍有吸引力。」