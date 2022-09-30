歐盟成員國支持對能源企業徵收「暴利稅」

路透社報道，歐盟27國將通過緊急措施，包括向能源企業緊急徵收「暴利稅」，並會就下一步展開對話，很可能對天然氣價格設限。

歐盟外交界有信心歐盟能源部長將在今日會議上同意有關緊急措施。其中各國將開徵「暴利稅」，向2022年或2023年石化能源公司因電價高企而獲取的收入盈餘徵稅，從而獲得1,400億歐元，用於補貼消費者及商界的能源賬單。

就天然氣價格上限方面，有歐盟國家外交官透露，幾乎沒有達成共識。報道指出，包括法國、意大利及波蘭等15國要求對所有批發天然氣價格設定價格上限，而包括德國在內的其他國家則仍然反對。

歐盟執委會早前向各國分享有關分析，對限制批發天然氣價格持保留態度，警告執行將複雜，需大量財政資源，且或引致天然氣供應不穩。但執委會建議對多項天然氣設價格上限。歐盟能源專員Kadri Simson表示，相信需對俄羅斯天然氣設價格上限，又指歐盟已計劃推動其他天然氣價格設限方案，尤其針對發電用途。

制天然氣價令部份國家難以吸引

報道稱，反對的德國和荷蘭等認為，限制天然氣價格可能使部份國家，難以在今年冬天在價格競爭激烈的全球天然氣市場上吸引供應。

一個歐盟國家的外交官亦表示，俄羅斯削減輸往歐洲的天然氣以報復西方制裁後，要在歐洲進入冬季能源稀缺之際限制價格的想法，「存在重大缺陷和供應安全風險」。