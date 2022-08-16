歐盟或伊朗談判有進展 紐油價一度失守87美元

伊朗外長阿卜杜拉希揚表示，伊朗將就全面恢復核協議問題，在星期一午夜前，以書面形式向歐盟協調員提交最終意見，然後等待回應，他表示，如果美國表現出靈活性，就能達成一致意見，在未來數日內取得共識，否則需要繼續談判。

原油價格收市跌約3%至半年低位，倫敦布蘭特期油收報每桶95.1美元，跌3.1%。紐約期油失守收報每桶89.41美元，跌幅2.9%。有交易員相信，油價在80美元將會有支持。

歐盟重啟伊朗核協議談判有進展，伊朗或會重新向市場供應原油，加上中國公布一系列經濟數據轉均差於市場預期，市場憂慮在全球經濟衰退前景下會進一步影響原油需求，油價急挫，紐約期油一度失守每桶87美元，跌幅超過6%。

在本月初，伊朗首席談判代表在維也納與核協議其他相關方代表舉行最新一輪會談，美國代表通過歐盟代表與伊朗舉行間接談判，在本月8日，歐盟向恢復核協議的談判代表，提交一份關於恢復履行2015年核協議的「最終文本」，並期待各方對這一文本做出政治決定。

阿卜杜拉希揚表示，伊朗一方正與美方，以間接方式就三個具體問題談判。美方在最近一輪談判中，在兩個問題上表達「口頭上的靈活性」。他呼籲美國在第三個保證問題上採取「現實態度」。

根據中國昨天公布的經濟數據，交易員估計，中國因疫情封控及內地樓市危機下，7月原油需求減少約1成。另外，數據顯示內地經濟下行壓力大增，人民銀行亦隨即出手，將中期借貸便利（MLF）及逆回購利率雙雙下調0.1厘。人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展4,000億元（人民幣，下同）MLF操作，以及20億元7天期逆回購操作，充分滿足金融機構需求。一年期MLF和7天逆回購利率分別下調至2.75厘和2厘，均下降10個基點。