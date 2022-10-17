歐盟擬對荷蘭天然氣交易中心設動態價格上限 俄警告停止供氣

外媒報道引述一份文件草案，歐盟委員會計劃提出機制，對荷蘭最大的天然氣交易中心（TTF）的交易設置動態價格限制，「此舉將有助於避免極端波動、價格上漲以及投機活動」。

歐盟領導人將在10月20至21日的布魯塞爾峰會上討論該計劃，草案在在周二通過之前內容可能仍有改動。據報，有關草案中提出的措施，可能包括一個臨時的日內價格漲幅機制，目的是「確保更合理的價格形成機制」，保護區內能源公司免於價格大漲的衝擊，幫助他們確保中期的供應。

歐盟委員會還計劃採用工具來提高能源市場的流動性，將非金融對手方的清算門檻提高到40億歐元，並擴大可以用作抵押品的合格資產清單。該計劃將授權成員國聯合購買最少佔儲量15%的天然氣，允許企業組建一個歐洲財團，俄羅斯供應來源將被排除在外。