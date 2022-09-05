歐盟研設氣價上限 歐洲今冬恐被迫實施能源配給

報道引述文件草案稱，該等可能的措施包括臨時設立電力行業買入天然氣價格上限、設立採購俄羅斯天然氣價格上限、減少電力需求策略、設定再生能源、核能或燃煤發電價格的上限等，以及向電力公司提供信貸、暫停歐洲電力衍生工具買賣等。

綜合外電報道，歐盟將討論實施包括限制天然氣價格在內的激進干預市場措施，以應對日益惡化的能源危機。報道引述歐盟輪值主席國捷克向成員發放、將於周五緊急能源會議時的討論文件，歐盟成員將會討論一系列可能的緊急干預措施，以阻止能源價格急升。

德國已經制定了應急計劃，尚未實施的最後階段就包括配給。（網上圖片）

在北溪一號輸氣管決定不恢復輸氣後，德國官員周六堅稱，供應安全至少目前有保障。庫存正在填補，也在從新的來源採購天然氣。但是，聯邦網絡管理局的總裁Klaus Mueller上月警告稱，即便天然氣庫存95%滿載，如果俄羅斯停止輸氣，也只夠滿足2個半月的需求。德國目前的庫存約為85%滿載。

歐天然氣庫存只夠滿足 兩 個半月需求

根據報道，歐盟已經設立了15%的天然氣需求自願削減目標，如有需要，可令其具有強制性。隨着9月9日各國能源部長準備召開緊急會議，先前被認為是無可想像的選項也有可能納入考量。德國已經制定了應急計劃，尚未實施的最後階段就包括配給。

雖然歐盟推行的天然氣需求削減15%的措施可能使其得以避免能源配給，但各國政府迄今為止在削減消費量方面行動遲緩。歐盟委員會7月警告稱，異常寒冷的冬季或是替代來源天然氣進口量的下降將提高「進一步大幅削減」的風險。