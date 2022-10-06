歐盟2024年秋季起手機充電統一使用USB-C規格 有利連接器供應鏈

歐洲議會通過新法，2024年秋季開始，歐盟境內所有智慧手機、平板、攝影機等13項電子裝置充電接頭，統一採用USB-C規格（即Type C），開全球先例，對蘋果影響最大，預期蘋果未來將換掉現有iPhone專用的Lightning充電接頭，以配合歐盟新規定。

根據規定，自2024年底起，所有在歐盟境內販賣、功率在100W以內的中小型電子產品，包括手機、平板電腦、相機、電子閱讀器、耳機、手提遊戲機及流動喇叭等，必須配備USB-C充電接口。

2026年春季開始，新規定亦拓展到筆記簿電腦。部分體積較小的電子設備可獲豁免，包括智能手錶、健康追蹤器及部分運動電子設備。然而，隨着時間推移，未來有可能逐步拓展到其他設備。

有分析認為，的Lightning接頭沿用多年，利錢很低，隨着iPhone改成USB-C，可望帶動一波連接器的換機潮，有助提升銷售及助改善利潤，對鴻海（2317）等連接器廠商可望受惠。

天風國際證券分析師郭明錤今年5月爆料指出，蘋果正在測試配備USB-C版本的iPhone智能手機。他認為，蘋果最快在明年推出的iPhone 15，讓iPhone過渡至USB-C接口，再逐步拓展至AirPods等其他設備。蘋果有望在新規定生效前，把旗下產品接口順利過渡至USB-C。

郭明錤：蘋果最快明年推出 iPhone 15時 過渡至 USB-C 接口

蘋果目前是全球第二大智慧手機品牌，僅次於三星，蘋果一年新款iPhone出貨約9,000萬支。目前蘋果已在部分iPad平板電腦和Mac筆電使用USB-C接頭，但卻堅持認為，歐盟強制所有手機放棄採用Lightning接頭，以使用通用的充電器規格，沒有法律根據，稱這麼做不但不符比例原則，而且還會扼殺創新。

歐洲議會是以602票贊成、13票反對，壓倒性通過電子裝置採用單一充電孔法案。