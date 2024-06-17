歐舒丹修訂私有化計劃　股份復牌曾升近2%創歷史新高(更新)

歐舒丹L'Occitane（973）周一（6月17日）公布，修訂私有化計劃。持股約72.63%的大股東「L'Occitane Groupe S.A.」(LOG)在今年4月底提出私有化。 集團公布，相關經修訂私有化建議，就今次私有化已成立一家新註冊控股公司「L’Occitane Holding S .A .」，作為要約人根據股份選擇提出要約及發行存續股份，意味可選現金或股份。 少數股東將可選擇每股現金要約34元，或每股要約股份換取L’Occitane Holding S .A .的10股存續股份，接納私有化要約。惟股份選擇設有上限，最多為約7,374.31萬股要約股份，相當於初步公告日期已發行及發行在外股份總數的5%。目前，LOG已接獲不可撤回承諾，合共為1.04億股要約股份接納股份要約及以現金收取要約價，相當於已發行及發行在外股本約7.06%及無利害關係股東所持要約股份的25.78%。 另外，據不具約束力支持函件，有約3,739.72萬股要約股份的持股人表示有意接納或促使接納股份要約，相當於已發行及發行在外股本約2.54%及無利害關係股東所持要約股份的9.27%。Global Alpha向LOG承諾，其將向其客戶推薦接納股份要約及以現金收取要約價，涉及已發行及發行在外股本約0.79%及無利害關係股東所持要約股份之2.9%。 歐舒丹股價停牌前收報32.65元，復牌後股價升近2%創上市新高，見33.5元。目前升1%，報33元。 【6月17日更新】

歐舒丹 要約價每股34元 今年4月9日，歐舒丹亦曾短暫停牌，以待發布一則根據公司收購及合併守則並構成公司內幕消息的公告。集團隨後於4月30日表示，控股股東L’Occitane Groupe S.A.(要約人)擬就所有要約股份提出全面要約。現金要約價每股34元，較停牌前收市價29.5元溢價約15.25%，預期最高價值約139.07億元。要約人已接獲ACATIS Investment及Global Alpha Capital(共約佔公司股本(7.06%)承諾接納股份要約。 此前股東Butler Hall Capital表示，已向公司董事會致公開信，稱在美國交易所重新上市將釋放「巨大價值」。Butler Hall Capital指，歐舒丹業務基本面支持每股45至70元，只是Sol de Janeiro股價已值每股40元以上。資料顯示，Butler Hall Capital LLC所管理基金目前持有歐舒丹150萬股股份。 曾傳黑石有意收購 據外電報道，黑石此前有意收購，並一直對歐舒丹進行初步盡職調查，以評估潛在收購要約，同時也計劃與歐舒丹董事會主席Reinold Geiger，聯手合作收購歐舒丹。 2023年9月時，歐舒丹曾表示控股股東已決定，不會提出自願全面收購要約。