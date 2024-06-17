歐舒丹修訂私有化計劃　股份復牌曾升近2%創歷史新高(更新)

歐舒丹L'Occitane（973）周一（6月17日）公布，修訂私有化計劃。持股約72.63%的大股東「L'Occitane Groupe S.A.」(LOG)在今年4月底提出私有化。
集團公布，相關經修訂私有化建議，就今次私有化已成立一家新註冊控股公司「L’Occitane Holding S .A .」，作為要約人根據股份選擇提出要約及發行存續股份，意味可選現金或股份。
少數股東將可選擇每股現金要約34元，或每股要約股份換取L’Occitane Holding S .A .的10股存續股份，接納私有化要約。惟股份選擇設有上限，最多為約7,374.31萬股要約股份，相當於初步公告日期已發行及發行在外股份總數的5%。目前，LOG已接獲不可撤回承諾，合共為1.04億股要約股份接納股份要約及以現金收取要約價，相當於已發行及發行在外股本約7.06%及無利害關係股東所持要約股份的25.78%。
另外，據不具約束力支持函件，有約3,739.72萬股要約股份的持股人表示有意接納或促使接納股份要約，相當於已發行及發行在外股本約2.54%及無利害關係股東所持要約股份的9.27%。Global Alpha向LOG承諾，其將向其客戶推薦接納股份要約及以現金收取要約價，涉及已發行及發行在外股本約0.79%及無利害關係股東所持要約股份之2.9%。
歐舒丹股價停牌前收報32.65元，復牌後股價升近2%創上市新高，見33.5元。目前升1%，報33元。
【6月17日更新】
歐舒丹要約價每股34元
今年4月9日，歐舒丹亦曾短暫停牌，以待發布一則根據公司收購及合併守則並構成公司內幕消息的公告。集團隨後於4月30日表示，控股股東L’Occitane Groupe S.A.(要約人)擬就所有要約股份提出全面要約。現金要約價每股34元，較停牌前收市價29.5元溢價約15.25%，預期最高價值約139.07億元。要約人已接獲ACATIS Investment及Global Alpha Capital(共約佔公司股本(7.06%)承諾接納股份要約。
此前股東Butler Hall Capital表示，已向公司董事會致公開信，稱在美國交易所重新上市將釋放「巨大價值」。Butler Hall Capital指，歐舒丹業務基本面支持每股45至70元，只是Sol de Janeiro股價已值每股40元以上。資料顯示，Butler Hall Capital LLC所管理基金目前持有歐舒丹150萬股股份。
曾傳黑石有意收購
據外電報道，黑石此前有意收購，並一直對歐舒丹進行初步盡職調查，以評估潛在收購要約，同時也計劃與歐舒丹董事會主席Reinold Geiger，聯手合作收購歐舒丹。
2023年9月時，歐舒丹曾表示控股股東已決定，不會提出自願全面收購要約。
歐舒丹大股東兼主席擬洽商私有化
《彭博社》較早前報道，大股東兼主席Reinold Geiger已為擬洽商私有化作融資安排，並與第三方洽商作價每股35元。
2023年8月，公司公布控股股東L’Occitane Groupe S.A .正考慮一項可能進行之交易。倘落實，預期控股股東將進行自願全面收購要約，潛在出售價將不少於每股26元。
歐舒丹曾澄清無計劃在外地上市
另據消息人士稱，Reinold Geiger一直在與顧問討論，有關歐舒丹最快明年在歐洲重新上市的可能性，具體將取決於市況。不過其後歐舒丹發公告澄清，並無接獲控股股東或任何其他人士所提出將公司私有化或重組集團及在其他證券交易所上市的任何要約或建議。