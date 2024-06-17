歐舒丹停牌暫未公布原因　主席4月時曾提34元私有化(更新)

歐舒丹L'Occitane（973）周一（6月17日）開市前宣布，開市前公布短暫停牌，以待發布一則根據公司收購及合併守則並構成公司內幕消息的公告。 歐舒丹股價停牌前收報32.65元。 今年4月9日，歐舒丹亦曾短暫停牌，以待發布一則根據公司收購及合併守則並構成公司內幕消息的公告。集團隨後於4月30日表示，控股股東 L’Occitane Groupe S.A.(要約人)擬就所有要約股份提出全面要約。現金要約價每股34元，較停牌前收市價29.5元溢價約15.25%，預期最高價值約139.07億元。要約人已接獲ACATIS Investment及Global Alpha Capital(共約佔公司股本7.06%)承諾接納股份要約。 【6月17日更新】

此前股東Butler Hall Capital表示，已向公司董事會致公開信，稱在美國交易所重新上市將釋放「巨大價值」。Butler Hall Capital指，歐舒丹業務基本面支持每股45至70元，只是Sol de Janeiro股價已值每股40元以上。資料顯示，Butler Hall Capital LLC所管理基金目前持有歐舒丹150萬股股份。 黑石有意收購 據外電報道，黑石此前有意收購，並一直對歐舒丹進行初步盡職調查，以評估潛在收購要約，同時也計劃與歐舒丹董事會主席Reinold Geiger，聯手合作收購歐舒丹。 2023年9月時，歐舒丹曾表示控股股東已決定，不會提出自願全面收購要約。 歐舒丹去年曾停牌 歐舒丹（L'Occitane，973）於2013年9月4日早上9時起停牌，並宣布待刊發一則有關收購及合併的公司內幕消息。歐舒丹當時停牌前報27.8元，市值約410.59億。 董事會宣布，該集團於2023年9月3日接獲控股股東通知，股東表示已決定「不會進行可能進行交易」。公司已向聯交所申請公司股份從9月5日上午9時正起恢復買賣。