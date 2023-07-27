歐舒丹傳私有化棄港赴歐上市　發公告澄清：無計劃在外地上市

歐舒丹澄清無計劃在外地上市

歐舒丹公告指，已得悉有報道稱公司計劃私有化，以及到另一證券交易所重新上市，故澄清指，無接獲控股股東或任何其他人士提出，將公司私有化或重組集團及在其他交易所上市的要約或建議。公司亦確認，亦無重組集團或在其他證券交易所上市的任何計劃。

歐舒丹指，已向其控股股東查詢有關媒體報道的內容，而控股股東告知公司，其已不時審閱有關其於公司的權益的選擇方案，包括購買、出售、私有化或有關公司證券的其他股本重組選擇方案的可能性。而目前尚未確定明確計劃，尚未就任何該等選擇方案訂立任何協議，亦未能向公司提出明確建議，且無法確定是否將會提出任何建議，或有關建議的結構如何。

大股東Reinold Geiger擁歐舒丹72.66%股權

目前歐舒丹主席Reinold Geiger，持有歐舒丹約72.66%股權；另外，恒指公司早前改例，接納在港主要上市的外國公司加入恒指成分股，市場消息指歐舒丹屬熱門之一。