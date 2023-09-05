歐舒丹大股東終止私有化　7月曾澄清公司無計劃在外地上市 (更新)

歐舒丹（L'Occitane，973）董事會宣布，該集團於2023年9月3日接獲控股股東通知，股東表示已決定「不會進行可能進行交易」。公司已向聯交所申請公司股份從9月5日上午9時正起恢復買賣。

歐舒丹9月4日曾停牌

歐舒丹（L'Occitane，973）9月4日早上9時起停牌，並宣布待刊發一則有關收購及合併的公司內幕消息。歐舒丹當時停牌前報27.8元，市值約410.59億。

歐舒丹大股東兼主席8月擬洽商私有化

《彭博社》較早前報道，大股東兼主席Reinold Geiger已為擬洽商私有化作融資安排，並與第三方洽商作價每股35元。

在8月中，公司公布控股股東L’Occitane Groupe S.A .正考慮一項可能進行之交易。倘落實，預期控股股東將進行自願全面收購要約，潛在出售價將不少於每股26元。

歐舒丹7月曾澄清無計劃在外地上市

另據消息人士稱，Reinold Geiger一直在與顧問討論，有關歐舒丹最快明年在歐洲重新上市的可能性，具體將取決於市況。

不過其後歐舒丹發公告澄清，並無接獲控股股東或任何其他人士所提出將公司私有化或重組集團及在其他證券交易所上市的任何要約或建議。