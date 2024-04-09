歐舒丹宣布短暫停牌待發布內幕消息　此前據報獲黑石計劃收購(更新)

股東此前Butler Hall Capital表示，已向公司董事會致公開信，稱在美國交易所重新上市將釋放「巨大價值」。Butler Hall Capital指，歐舒丹業務基本面支持每股45至70元，只是Sol de Janeiro股價已值每股40元以上。資料顯示，Butler Hall Capital LLC所管理基金目前持有歐舒丹150萬股股份。

歐舒丹（973）周二（4月9日）開市前宣布短暫停牌，以待發布一則根據公司收購及合併守則並構成公司內幕消息的公告。歐舒丹停牌前收報29.5元。2月時外電曾報道，黑石集團正考慮競購歐舒丹。

董事會宣布，該集團於2023年9月3日接獲控股股東通知，股東表示已決定「不會進行可能進行交易」。公司已向聯交所申請公司股份從9月5日上午9時正起恢復買賣。

2023年9月時，歐舒丹曾表示控股股東已決定，不會提出自願全面收購要約。

據外電報道，黑石此前有意收購，並一直對歐舒丹進行初步盡職調查，以評估潛在收購要約，同時也計劃與歐舒丹董事會主席Reinold Geiger，聯手合作收購歐舒丹。

歐舒丹大股東兼主席8月擬洽商私有化

《彭博社》較早前報道，大股東兼主席Reinold Geiger已為擬洽商私有化作融資安排，並與第三方洽商作價每股35元。

在8月中，公司公布控股股東L’Occitane Groupe S.A .正考慮一項可能進行之交易。倘落實，預期控股股東將進行自願全面收購要約，潛在出售價將不少於每股26元。

歐舒丹7月曾澄清無計劃在外地上市

另據消息人士稱，Reinold Geiger一直在與顧問討論，有關歐舒丹最快明年在歐洲重新上市的可能性，具體將取決於市況。

不過其後歐舒丹發公告澄清，並無接獲控股股東或任何其他人士所提出將公司私有化或重組集團及在其他證券交易所上市的任何要約或建議。