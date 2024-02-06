歐舒丹據報獲黑石計劃收購　股價現升8% (更新)

外電引述消息報道，獲私募股權公司黑石集團（Blackstone，美：BX）正考慮收購歐舒丹（L'Occitane，973） 。 據了解，黑石一直對歐舒丹進行初步盡職調查，以評估潛在收購要約，同時也計劃與歐舒丹董事會主席Reinold Geiger，聯手合作收購歐舒丹。 開市後，該股早段一度急升15.4%，現報28.2，升8.4%。 2023年9月時，歐舒丹曾表示控股股東已決定，不會提出自願全面收購要約。 【2月6日更新】

歐舒丹9月4日曾停牌 歐舒丹（L'Occitane，973）9月4日早上9時起停牌，並宣布待刊發一則有關收購及合併的公司內幕消息。歐舒丹當時停牌前報27.8元，市值約410.59億。

董事會宣布，該集團於2023年9月3日接獲控股股東通知，股東表示已決定「不會進行可能進行交易」。公司已向聯交所申請公司股份從9月5日上午9時正起恢復買賣。 歐舒丹大股東兼主席8月擬洽商私有化 《彭博社》較早前報道，大股東兼主席Reinold Geiger已為擬洽商私有化作融資安排，並與第三方洽商作價每股35元。 在8月中，公司公布控股股東L’Occitane Groupe S.A .正考慮一項可能進行之交易。倘落實，預期控股股東將進行自願全面收購要約，潛在出售價將不少於每股26元。