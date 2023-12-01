熱門搜尋:
LV時裝秀 基辛格 轉數快FPS 劉馬車 明愛醫院 CLOCKENFLAP 叱咤2023 社內相親 尹光 年少日記 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023 鍾培生
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-01 04:30:38
日報

正式諮詢｜倡電子轉帳 沒實體營業 打風開市擬明年7月實施

分享：
港交所 打風開市

港交所為惡劣天氣下交易的建議，昨啟動為期8星期的諮詢。(資料圖片)

港交所(388)正式推進維持惡劣天氣下交易的建議，昨啟動為期8星期的諮詢。對於證券業界最關注的交收及結算問題，諮詢文件表明強烈不鼓勵透過實體營業點提供服務；而為避免轉帳時遇到的潛在問題，同時强烈建議投資者及參與者採納並熟悉電子轉帳方式。證券界回應指，銀行電子轉帳總會設上限，小部分客戶亦不熟悉網絡轉帳，在出現風險下的處理方法仍須當局進一步指引，「如果個客要補倉又過唔到數，或者網上銀行唔夠限額過數，咁我應唔應該斬佢倉呢？」

港交所今次諮詢期於明年1月26日完結，並建議實施前提供6個月的準備時間，即在明年7月生效。

不能提存實物股票 支票可打風交收

文件建議，惡劣天氣下證券及衍生產品市場繼續提供交易、上市、結算及交收服務，服務時間表維持與常規交易及交收日相同。若惡劣天氣發生於滬深股通交易日，滬深股通的交易亦會繼續進行。不過，基於人員及投資者安全的核心考慮及原則，預計所有營運都應以電子化及遙距方式進行，當中中央結算系統證券存管處服務實體營業點預期關閉，參與者不能提存實物股票，惟公司活動的最後過戶日在惡劣天氣下宜推遲。

Ad Block

至於銀行服務，在沒有分行及櫃台下，建議以電子方式提供服務及所須批核程序，並再按需要考慮調整轉帳限額，以提升電子轉帳的靈活性。支票方面，電子支票的結算及交收將不受任何惡劣天氣影響；實體支票倘於惡劣天氣交易日前一個工作日存入，會於惡劣天氣交易日交收；於銀行關門前或重開後存入者將於同日處理和結算，下一個工作日交收。

金管局證監稱歡迎 券商冀有更多指引

金管局表示歡迎港交的諮詢，指建議若落實有助提升香港作為國際金融中心的競爭力，並鼓勵銀行盡早啟動前期規劃及準備工作，以縮短落實時間。證監會亦表示支持惡劣天氣下維持交易，並歡迎業界向港交所提出意見和想法。

Ad Block

富昌證券指，已有完善制度及配套設施安排遠端工作。信誠證券聯席董事張智威亦指，該行的員工及系統均已準備就緒迎接「打風不停市」下在家工作，但認為當局仍須就客戶於銀行轉帳及交收上倘遇阻滯，券商應如何處理提出指引。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受