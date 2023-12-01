正式諮詢｜倡電子轉帳 沒實體營業 打風開市擬明年7月實施

港交所(388)正式推進維持惡劣天氣下交易的建議，昨啟動為期8星期的諮詢。對於證券業界最關注的交收及結算問題，諮詢文件表明強烈不鼓勵透過實體營業點提供服務；而為避免轉帳時遇到的潛在問題，同時强烈建議投資者及參與者採納並熟悉電子轉帳方式。證券界回應指，銀行電子轉帳總會設上限，小部分客戶亦不熟悉網絡轉帳，在出現風險下的處理方法仍須當局進一步指引，「如果個客要補倉又過唔到數，或者網上銀行唔夠限額過數，咁我應唔應該斬佢倉呢？」

文件建議，惡劣天氣下證券及衍生產品市場繼續提供交易、上市、結算及交收服務，服務時間表維持與常規交易及交收日相同。若惡劣天氣發生於滬深股通交易日，滬深股通的交易亦會繼續進行。不過，基於人員及投資者安全的核心考慮及原則，預計所有營運都應以電子化及遙距方式進行，當中中央結算系統證券存管處服務實體營業點預期關閉，參與者不能提存實物股票，惟公司活動的最後過戶日在惡劣天氣下宜推遲。

至於銀行服務，在沒有分行及櫃台下，建議以電子方式提供服務及所須批核程序，並再按需要考慮調整轉帳限額，以提升電子轉帳的靈活性。支票方面，電子支票的結算及交收將不受任何惡劣天氣影響；實體支票倘於惡劣天氣交易日前一個工作日存入，會於惡劣天氣交易日交收；於銀行關門前或重開後存入者將於同日處理和結算，下一個工作日交收。

金管局證監稱歡迎 券商冀有更多指引

金管局表示歡迎港交的諮詢，指建議若落實有助提升香港作為國際金融中心的競爭力，並鼓勵銀行盡早啟動前期規劃及準備工作，以縮短落實時間。證監會亦表示支持惡劣天氣下維持交易，並歡迎業界向港交所提出意見和想法。