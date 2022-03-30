歷來首次 恒生投資取代美資道富 盈富換舵手 降管理費

龍│頭│轉│莊

在美國制裁下，受經理人風波困擾逾年的盈富基金(2800)，終以易帥了結。盈富昨宣布，恒生銀行(011)旗下全資附屬公司恒生投資獲選為盈富新經理人，取代美國道富銀行，將於今年第三季完成交接，為基金1999年上市23年來，首次換舵手。金管局指，恒生投資在接任後會大幅下調管理費，基金單位持有人將受惠今次轉變。

盈富監督委員會認為，恒生投資中選是考慮到香港證監會認可交易所買賣基金的相關經驗、專業知識、本地規模；最新市場發展和盈富的未來發展；以及管理費等因素，而信託人支持監督委員會決定。道富銀行強調有參與盈富經理人檢討過程，亦支持監督委員會決定，並指作為推出首隻ETF的機構與有榮焉，無比感激。

第三季交接 管理費3年減三成

恒生投資已有方案，在任命生效前完成處理盈富信託契據內所有相關事項，預計交接安排待取得監管批准後，將於今年第三季完成。在交接期間，盈富的管理和運作，及投資於盈富的強積金基金，將如常運作不受影響。

恒生投資成為新經理人後，管理費將從現時每年0.025%至0.05%的分級管理費，下調至每年0.015%至0.045%，而盈富於首3年的實質管理費將下調至每年0.022%，減幅約31%。從第四年開始，恒生投資會進一步下調實質管理費至每年0.019%，減幅約為40%。盈富信託人費用亦會於新管理費生效時同時下調至新實質管理費的同一水平。

盈富指，新經理人與現任經理人和信託人之間將緊密合作，確保順利交接。盈富的投資目標不會因新經理人而改變，而現任經理人會於新經理人接任時才離任，確保盈富不會在沒有經理人情況下運作。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，深感榮幸恒生投資獲委以管理盈富的重任，一如盈富，恒生和恒生投資均植根香港，今次獲選進一步加強恒生為香港提供頂尖財富管理服務的涵蓋範圍。

道富曾停投資受制裁藍籌遭批

前美國總統特朗普在2020年11月簽署行政命令，禁止美國人士投資若干中國公司，當中包括中資藍籌如中國移動(941)等，令由美資行掌舵、追蹤恒生指數的盈富情況尷尬，道富去年1月曾宣布不再投資受制裁股份，惟事隔兩日即轉軚，港府一度指道富造成市場不必要混亂並深表關注。