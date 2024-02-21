段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句一覽

有「中國巴菲特」之稱的段永平，現為步步高集團總裁，近年亦在中國創立「OPPO」與「vivo」兩個手機品牌。段永平投資眼光獨到，據美國證交會SEC最新公布資訊整合，他旗下持有美股總額1,043億人民幣，估計總身家至少有1,837億人民幣，身家亦超越2023年新財富500富人榜榜單第六、擁1,469.8億人民幣的阿里巴巴創辦人馬雲。段永平對投資亦相當有一套，也曾創出多句經典金句。

段永平仿任天堂紅白機製「小霸王」起家

在1987年，中國改革開放後，段永平在中山創立了「中山霸王電子公司」，從事電子產品製造。第一個產品為「小霸王遊戲機」，當時他看準商機，加上當時中國對智慧財產權缺乏保護，故他以仿製任天堂紅白機賺得第一桶金，「小霸王遊戲機」更在中國被當做正規產品銷售。

1995年，段永平又在廣東東莞創立「步步高」，從事VCD、MP3播放器，以及DVD播放器的製造，數年後投資了網易，在兩年間獲利超過10億美元；2005年成立「OPPO公司」，2011年推出智慧型手機，後再投資成立「vivo公司」發展科技。