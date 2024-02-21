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財經
2024-02-21 17:30:00

段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句一覽

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段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲，歷年經典金句一覽。(微博)

段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲，歷年經典金句一覽。(微博)

有「中國巴菲特」之稱的段永平，現為步步高集團總裁，近年亦在中國創立「OPPO」與「vivo」兩個手機品牌。段永平投資眼光獨到，據美國證交會SEC最新公布資訊整合，他旗下持有美股總額1,043億人民幣，估計總身家至少有1,837億人民幣，身家亦超越2023年新財富500富人榜榜單第六、擁1,469.8億人民幣的阿里巴巴創辦人馬雲。段永平對投資亦相當有一套，也曾創出多句經典金句。

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段永平仿任天堂紅白機製「小霸王」起家

在1987年，中國改革開放後，段永平在中山創立了「中山霸王電子公司」，從事電子產品製造。第一個產品為「小霸王遊戲機」，當時他看準商機，加上當時中國對智慧財產權缺乏保護，故他以仿製任天堂紅白機賺得第一桶金，「小霸王遊戲機」更在中國被當做正規產品銷售。

1995年，段永平又在廣東東莞創立「步步高」，從事VCD、MP3播放器，以及DVD播放器的製造，數年後投資了網易，在兩年間獲利超過10億美元；2005年成立「OPPO公司」，2011年推出智慧型手機，後再投資成立「vivo公司」發展科技。

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段永平金句一覽

  • 除非還能買，否則自己的股票下跌是不會更開心的。但如果知道自己買的是什麼，就不會害怕和傷心。
  • 我個人認為應該多了解公司。當然其他的東西對公司短期獲利有影響，但如果你從5年10年的角度來看，你會發現宏觀的東西對公司的影響比想像的小得多。
  • 投資的一般法則是：出手越多，賺得越少或賠越多。
  • 機會很多的話就無所謂機會了。空倉是件非常難的事。巴菲特的經驗是當有錢沒東西買的時候就很容易犯錯。空倉總比犯錯好。
  • 價格合理的股票不一定不買不可。我的觀點是只有價格不太合理的時候才是機會。
  • 買到底部的就是運氣，如果再掉多些我會買更多。這世界沒人知道底在哪，抄底就是投機。
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  • 有些經濟學家本來還挺厲害，對經濟大環境看得挺明白，可非要加時間預測，結果一半對一半錯而壞了名聲
  • 投資不需要勇氣，也就是說你需要勇氣時你就危險了。
  • 一家公司的價值不太會因為一個危機而發生大改變，但價格會，所以，危機時往往是加碼的機會，因為有很多好公司的價格會掉到價值以下。
  • 我沒有看好的行業，但有不看好的行業，我只有看好的企業。
  • 對我來說，事業從來沒有寵物的感覺，倒是有點像自己的小孩，我並不擁有但非常開心伴隨其長大。
  • 任何時候若你發現有更高長期回報的地方，你都可以配置到別的地方去，只要你確定別的地方，是確定高於蘋果（Apple）的話。
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