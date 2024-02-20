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財經
2024-02-20 18:17:10

母企上市5周年！富途下月辦投資展 涉12場講座

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母企上市5周年！富途下月辦投資展 涉12場講座

富途將於下月8至9日於會展舉辦首個面向零售投資者的大型展覽。

適逢母公司富途控股上市5周年，富途證券國際(香港)宣布，將於下月89日於會展舉辦首個面向零售投資者的大型展覽，一連兩日發放12KOL及金融達人投資講座、逾萬份禮品、金融展位和遊戲互動區。活動獲滙豐銀行、摩根大通及瑞銀集團等業務品牌作為合作夥伴事。

富途指，今次展覽活動以「靈活迎變 金融科技投資機遇無制限」為題，助力投資者多角度了解2024年的投資主題及機遇，深化多類別投資產品的普及與認知，活動預計將吸引數千人次投資者參與。

富途證券｜派逾萬份禮物

展覽期間，大會除了舉辦多場投資策略會，由超過20位投資界人士從股市、基金、債券、衍生品、講到個別板塊外，兩日活動更大派逾10,000份的精美禮品，包括牛牛周邊禮品、大熱蘋果產品、Switch遊戲機、旅行套裝等。重點額外奬賞環節為每天首200位入場參與者、每場首50位講座環節參與者、每天兩場主講台問答環節中奬者，發放震撼禮物。

富途證券董事總經理謝志堅表示，集團多年來與本港投資者深度連結，共同成長，自去年首家實體店開幕，更見證零售投資社群對線上線下投資活動的結合抱有熱切需求。富途再下一城首度舉辦「富途投資展」，旨在為投資社區及行業建立起互動平台，促進投資氣氛與普惠金融，為引領零售投資發展作出貢獻。

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