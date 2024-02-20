母企上市5周年！富途下月辦投資展 涉12場講座

富途將於下月8至9日於會展舉辦首個面向零售投資者的大型展覽。

適逢母公司富途控股上市5周年，富途證券國際(香港)宣布，將於下月8至9日於會展舉辦首個面向零售投資者的大型展覽，一連兩日發放12場KOL及金融達人投資講座、逾萬份禮品、金融展位和遊戲互動區。活動獲滙豐銀行、摩根大通及瑞銀集團等業務品牌作為合作夥伴事。

富途指，今次展覽活動以「靈活迎變 金融科技投資機遇無制限」為題，助力投資者多角度了解2024年的投資主題及機遇，深化多類別投資產品的普及與認知，活動預計將吸引數千人次投資者參與。