母企購戶戶送部分資產後 foodpanda7個月訂單增四成 新增用戶6位數

賴偉昕指，目前外賣市場處於「均勢」，有信心2026年foodpanda保持強勁增長，並於上半年可達至「領導市場份額」的目標。

外送平台foodpanda宣布，今年首10個月整體商品交易額及訂單數量均按年上升逾兩成，當中美食外送及外賣自取業務上升逾兩成，生活百貨業務升超過三成，企業服務業務增幅逾四成。同時，pandapro計劃的訂閱會員人數升超過七成，活躍送遞員數目增長逾三成。

今年初戶戶送(Deliveroo)退出香港市場後，foodpanda母企接手部分資產及客戶。單計4月初至10月底，foodpanda整體業務的商品交易總額(GMV)及訂單量均錄得約近四成增長，新增用戶數目達6位數。

投資 8 位數字推動增長

foodpanda香港行政總裁賴偉昕表示，今年的明顯增長不是單靠接收戶戶送的客戶，集團亦同時投資8位數字去推動增長，包括提供優惠、提高平台穩定性等。他又透露，為戶戶送客戶提送的6個月免費pandapro計劃已陸續於9月到期，目前見到續約會員的人數「好多」。