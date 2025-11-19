母企購戶戶送部分資產後 foodpanda7個月訂單增四成 新增用戶6位數

外送平台foodpanda宣布，今年首10個月整體商品交易額及訂單數量均按年上升逾兩成，當中美食外送及外賣自取業務上升逾兩成，生活百貨業務升超過三成，企業服務業務增幅逾四成。同時，pandapro計劃的訂閱會員人數升超過七成，活躍送遞員數目增長逾三成。
今年初戶戶送(Deliveroo)退出香港市場後，foodpanda母企接手部分資產及客戶。單計4月初至10月底，foodpanda整體業務的商品交易總額(GMV)及訂單量均錄得約近四成增長，新增用戶數目達6位數。
投資8位數字推動增長
foodpanda香港行政總裁賴偉昕表示，今年的明顯增長不是單靠接收戶戶送的客戶，集團亦同時投資8位數字去推動增長，包括提供優惠、提高平台穩定性等。他又透露，為戶戶送客戶提送的6個月免費pandapro計劃已陸續於9月到期，目前見到續約會員的人數「好多」。
目標明年「領導市場份額」
賴偉昕又指，foodpanda對競爭態度正面，認為有競爭才有進步，亦不介意並歡迎競爭。他認為目前外賣市場處於「均勢」，惟有信心2026年保持強勁增長，並於上半年可達至「領導市場份額」的目標。他指集團會以「抵、多、快」三大核心策略推動增長，並有信心比對手增長更快。
拒「銀彈」策略 提升外賣員保障
對於競爭對手的「銀彈」攻勢，他指不會以「燒錢」為策略，認為只會有短暫效用，集團目標是建立可持續發展的生態圈，以支持不用「銀彈」維繫的市場策略。
另外，對於施政報告提及將就外賣及送貨等數碼平台行業，立法完善平台工作者工傷補償機制。賴偉昕表示，集團過去一年已主動將外送員的保險保障提升一倍，當中包括將保險覆蓋範圍由開 更 開始計算，延長至開 更 前後1小時。