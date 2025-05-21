每手賺4千 寧德時代 H股罕現溢價

內地電動車電池龍頭、有「寧王」之稱的寧德時代(3750)昨正式登陸香港，並交出亮麗表現。寧德時代昨首日掛牌一度高見311.4元，較上市價263元大升18.4%，收市報306.2元，漲43.2元或16.4%，每手帳面獲利4,320元。至於寧德時代A股昨僅升1.2%，報263元人民幣，意味H股較A股罕有出現高達7.4%溢價。

另外，寧德時代昨日「股輪齊發」，同日有21隻寧德時代的認購窩輪掛牌，合共成交額約12億元。

僅3隻H股現溢價 寧德7%最高

目前本港有約150隻股份為A+H上市，惟H股較A股有溢價的股份只有3隻，即比例只有約2%，當中寧德時代的溢價最大。其餘出現溢價的H股為比亞迪(1211)及招商銀行(3968)，前者溢價3.9%，後者為2.4%。

曾毓群：零碳交通是萬億級市場

寧德時代董事長曾毓群在上市儀式致辭時表示，在港上市意味集團可更廣泛地融入全球資本市場，亦是推動全球零碳經濟的新起點，集團已在零碳科技布局，提供電池部件之餘，亦供應系統解決方案，致力成為一間零碳科技公司。他又指，全球零碳交通是一個萬億級的市場，目前正處爆發期。