每手賺4千 寧德時代 H股罕現溢價

內地電動車電池龍頭、有「寧王」之稱的寧德時代(3750)昨正式登陸香港，並交出亮麗表現。寧德時代昨首日掛牌一度高見311.4元，較上市價263元大升18.4%，收市報306.2元，漲43.2元或16.4%，每手帳面獲利4,320元。至於寧德時代A股昨僅升1.2%，報263元人民幣，意味H股較A股罕有出現高達7.4%溢價。
寧德時代昨上市首日成交額82.8億元，為昨日第四大活躍港股，成交額甚至較騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)更高；市值則約361億元。市場正憧憬，寧德時代上市後可以快速納入機制納入恒生綜合指數，並憧憬可問鼎藍籌。
另外，寧德時代昨日「股輪齊發」，同日有21隻寧德時代的認購窩輪掛牌，合共成交額約12億元。
僅3隻H股現溢價 寧德7%最高
目前本港有約150隻股份為A+H上市，惟H股較A股有溢價的股份只有3隻，即比例只有約2%，當中寧德時代的溢價最大。其餘出現溢價的H股為比亞迪(1211)及招商銀行(3968)，前者溢價3.9%，後者為2.4%。
曾毓群：零碳交通是萬億級市場
寧德時代董事長曾毓群在上市儀式致辭時表示，在港上市意味集團可更廣泛地融入全球資本市場，亦是推動全球零碳經濟的新起點，集團已在零碳科技布局，提供電池部件之餘，亦供應系統解決方案，致力成為一間零碳科技公司。他又指，全球零碳交通是一個萬億級的市場，目前正處爆發期。
昨出席寧德時代上市儀式的財政司長陳茂波指，寧德時代上市反映企業和投資者對港股的信心，亦顯示內地企業通過香港加速全球戰略布局。港交所(388)行政總裁陳翊庭指，香港目前在全球IPO集資額排第二，年初至今收到的新上市申請近100宗，正審理150宗，當中不少是龍頭企業。