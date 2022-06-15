每手4343元入場 快狗打車首日孖展未足額

快狗打車聯合創辦人兼行政總裁林凱源認為，現時是合適上市時機。(林俊源攝)

本港物流獨角獸、亞洲主要線上同城物流平台快狗打車(GOGOX，2246)昨開始招股，計劃發售3,120萬股，10%作公開發售，每股招股價21.5元，每手200股入場費約4,343元，集資最多約6.7億元。

國際配售足額

綜合證券商數據顯示，昨錄約3,496萬元孖展，以公開發售集資額約6,708萬元計，暫未足額認購，消息指國際配售部分已足額。將於本月24日於主板上市，瑞銀、中金、交銀國際及農銀國際為聯席保薦人。

該股引入兩名基石投資者合共認購逾6,300萬美元(約4.9億港元)股份，分別為奇瑞商用車(安徽)及廣發證券(1776)，各認購5,000萬美元(約3.9億港元)及1,350萬美元(約1億港元)股份。

擬擴東南亞市場

聯合創辦人兼行政總裁林凱源表示，雖然近期環球市況波動，但亦認為現時是合適的上市時機，希望利用集資所得擴大用戶基礎及增加集團知名度，亦會拓展海外市場，特別是東南亞國家，尋求建立聯盟、投資及收購的機會等。

GOGOX去年虧損進一步擴大至8.73億元人民幣，2020年蝕6.58億元人民幣，並預期今年至2024年仍持續見紅，首席財務官胡剛僅說，未能預測何時扭虧，但強調現已非常接近有盈利。