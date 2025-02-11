熱門搜尋:
情人節2025 富豪雪糕車 大S離世 DeepSeek 新店關注組 朗天峰 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025
dadblk2 madblk2
返回
財經
2025-02-11 14:00:00

比亞迪再創新高！推「天神之眼」智駕　璇璣架構接入DeepSeek　即睇發布會亮點

分享：
比亞迪董事長兼總裁王傳福在發布會上宣布高階智駕系統「天神之眼」。(比亞迪汽車微博)

比亞迪董事長兼總裁王傳福在發布會上宣布高階智駕系統「天神之眼」。(比亞迪汽車微博)

adblk5

內地電動車巨企比亞迪(港交所：1211)今日(11日)股價高開逾4%，一度突破340元大關，再創歷史新高。消息面上，昨晚比亞迪董事長兼總裁王傳福在比亞迪智能化戰略發布會上宣布，高階智駕系統「天神之眼」正式發布，並宣布「璇璣架構」將全面接入DeepSeek。比亞迪預測，2025年將成爲全民智駕的元年，未來缺乏智駕功能的車輛將成為少數。到底比亞迪發布會有哪些新亮點呢？本文帶大家一文睇清。

「天神之眼」分為A、B及C三個版本。(比亞迪發布會影片截圖) 比亞迪推高階智駕「天神之眼」，首批21款車型搭載。(比亞迪發布會影片截圖) 「天神之眼」可實現全程高速零接管，並在泊車場景中實現自動泊車、遙控泊車及代客泊車功能。(比亞迪發布會影片截圖) 「天神之眼」採用全棧自研技術，全球首創「前視三目」5R12V12U傳感器配置。(比亞迪發布會影片截圖)

高階智駕「天神之眼」  首批21款車型搭載

首先，比亞迪全系車型都將搭載高階智能駕駛系統「天神之眼」，首批21款車型將稍後搭載上市，當中10萬元(人民幣，下同)級別以上的車型全系標配，10萬元級別以下的車型則多數搭載，例如漢、唐、宋、海豹、海獅、海豚、海鷗等各個車系及車型。

「天神之眼」分為A、B及C三個版本，包括：

  • A版本為三激光版本，主要搭載於仰望品牌
  • B版本為激光版，搭載於騰勢及比亞迪等品牌
  • C版本為三目版本，主要搭載於比亞迪品牌

王傳福表示，「天神之眼」可實現全程高速零接管，並在泊車場景中實現自動泊車、遙控泊車及代客泊車功能。「天神之眼」採用全棧自研技術，全球首創「前視三目」5R12V12U傳感器配置，包括3個前視三目攝像頭、5個毫米波雷達及12個超聲波雷達，測距精度達1cm，為用戶提供高度精準的感知能力。

adblk6
比亞迪「璇璣架構」將全面接入DeepSeek R1大模型。(比亞迪發布會影片截圖) 「天神之眼」採用全棧自研技術，全球首創「前視三目」5R12V12U傳感器配置，包括3個前視三目攝像頭、5個毫米波雷達及12個超聲波雷達，測距精度達1cm。(比亞迪發布會影片截圖) 天神之眼C版本，確保四個方面先進。(比亞迪發布會影片截圖) 比亞迪全民智駕有三大底氣。(比亞迪發布會影片截圖)

推賽道無人駕駛模式

其次，比亞迪還發布賽道無人駕駛模式，該模式號稱是整車智能戰略下的「性能」與「智能」的極致融合，隨後比亞迪還放出了實測視頻，演示車型爲一臺仰望U9，也是目前比亞迪最貴的產品，視頻可見無論是白天還是黑夜，U9都能開啓賽道無人駕駛功能，完全不受光線的影響。

「璇璣架構」全面接入DeepSeek

發布會另一大亮點，就是比亞迪「璇璣架構」將全面接入DeepSeek R1大模型。通過這一合作，比亞迪將大幅提升車端和雲端AI能力，實現自研大模型DeepSeek的深度融合。

由於在智駕上基於雲端大模型，比亞迪利用DeepSeek的知識和推理能力，大幅提升自動化數據生成的效率和質量，而更好地應對複雜的駕駛場景。比亞迪車型可借助DeepSeek R1大模型的推理能力，更精準地理解用戶的模糊意圖和隱性需求，提供更加個性化的服務體驗。

此外，比亞迪還將帶來「五大標配」，包括DiLink 100智能座艙、中控屏12.8英寸起、全液晶儀表、電容方向盤，以及專用智駕撥片等。

泊車咪錶新功能，善用「入錶易」避免食牛肉乾（運輸署） 泊車咪錶新功能，善用「入錶易」避免食牛肉乾（運輸署） 泊車咪錶新功能，善用「入錶易」避免食牛肉乾（運輸署）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能