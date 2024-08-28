比亞迪半年盈利按年增24%　不派中期息

藍籌車股比亞迪（1211）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔盈利錄得136.31億元（人民幣，下同）；按年增長24.44%；每股盈利4.68元，不派中期息。

期內，營業額3,011.27億元，按年升15.76%，其中汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入約2,283.17億元，按年增長9.33%；手機部件、組裝及其他產品業務的收入約727.78億元，按年增長42.45%。毛利方面，則上升26.42%至602.67億元；毛利率由去年上半年約18.33%上升至期內約20.01%，集團指，毛利率上升主要是新能源汽車業務增加所致。

比亞迪展望下半年汽車報廢補貼更新有利好

展望下半年，比亞迪料地緣政治緊張局勢持續， 貿易保護主義抬頭，將給全球經濟增長帶來一定挑戰。面對錯綜複雜的外部政經環境，集團預期國家將繼續積極實施有力的宏觀政策，更大力度激發市場活力和內生動力， 持續促進經濟高質量及健康發展，加上新能源汽車作為中國發展新質生產力的重要載體之一，7月改革委、財政部印發新措施提高汽車報廢更新補貼標準，亦利好新能源汽車消費。

集團補充，隨着新能源汽車技術的不斷成熟和消費者認知度的提高，加之政策支持，新能源汽車市場將迎來更加廣闊的發展空間，繼續保持強勁快速的增長態勢，滲透率有望再度突破。