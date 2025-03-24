比亞迪去年多賺34% 派息增三成

若以地區計，比亞迪的內地及港澳台地區收入5,552.2億元，上升25.6%，佔比71.4%。海外收入為2,218.8億元，漲38.5%，佔比28.6%，增加2個百分點。集團去年研發投入約為542億元，上升35.68%，累計研發投入超1,800億元。

汽車銷量增長超過 40%

比亞迪指，去年新能源汽車銷量繼續保持強勁增長，增長超過40%，蟬聯中國汽車市場車企銷量冠軍、中國汽車市場品牌銷量冠軍和全球新能源汽車市場銷量冠軍，11月更成為全球首家達成第1,000萬輛新能源汽車下線里程碑的車企。展望未來，主席王傳福表示，在全球汽車行業的智能化浪潮中，中國汽車品牌已經不再是跟隨者，而集團以「敢為天下先」的姿態，站在這股潮流的最前線，攜手更多中國汽車品牌「走出去，走上去」。

比亞迪今日收報403.4港元，升11.8港元或3%。