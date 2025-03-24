比亞迪去年多賺34% 派息增三成

比亞迪(1211)公布去年底止全年純利402.54億元(人民幣，下同)，按年多34%。營業額7,771.02億元，多29%，當中汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入約6,173.82億元，增長27.7%；手機部件、組裝及其他產品業務的收入約1,596.09億元，升34.6%，兩業務佔收入比例為79.5%及20.5%。集團去年毛利1,510.56億元，增35%，毛利率維持19%；每股盈利13.84元；擬派末期息每股派3.974元，多28.4%。
海外收入佔比增至28.6%
若以地區計，比亞迪的內地及港澳台地區收入5,552.2億元，上升25.6%，佔比71.4%。海外收入為2,218.8億元，漲38.5%，佔比28.6%，增加2個百分點。集團去年研發投入約為542億元，上升35.68%，累計研發投入超1,800億元。
汽車銷量增長超過40%
比亞迪指，去年新能源汽車銷量繼續保持強勁增長，增長超過40%，蟬聯中國汽車市場車企銷量冠軍、中國汽車市場品牌銷量冠軍和全球新能源汽車市場銷量冠軍，11月更成為全球首家達成第1,000萬輛新能源汽車下線里程碑的車企。展望未來，主席王傳福表示，在全球汽車行業的智能化浪潮中，中國汽車品牌已經不再是跟隨者，而集團以「敢為天下先」的姿態，站在這股潮流的最前線，攜手更多中國汽車品牌「走出去，走上去」。
比亞迪今日收報403.4港元，升11.8港元或3%。