比亞迪巨額配股 掀車股見頂憂慮

近月瘋漲的比亞迪(1211)周一晚突傳出巨額配股，集團昨證實以每股335.2元配售1.298億股H股，集資56億美元(約437億港元)，為過去10年全球汽車業最大規模股權再融資、港股約4年來最大規模集資。比亞迪昨曾瀉逾8%，並拖累其他車股一併下挫。摩根士丹利認為，投資者正憂慮汽車股接近或已經見頂，並有更多同業跟隨集資，惟該行反而認為目前是買入機會。
比亞迪指，今次集資成功吸引全球頂級長線、主權基金、中東戰略投資者入股，其中阿聯酋Al-Futtaim家族辦公室以戰略投資者參與交易，未來雙方或邁入戰略夥伴關係，在新能源汽車等領域深化協作。
比亞迪挫7% 曾失守配股價
比亞迪昨一度低見334元，失守配股價，收市仍挫6.8%或24.6元，報339元，成交額更破紀錄達173.3億元，為昨第三大活躍港股。其他車股亦集體嘔吐，吉利汽車(175)失半成、華晨中國(1114)大跌9.4%、蔚來(9866)跌4.6%、理想汽車(2015)失3.2%。
大摩指，投資者對比亞迪巨額抽水的時機感到意外，其估計與集團海外擴張及非核心的科技投資令資本需求增加有關，而由於市場已出現車股見頂憂慮，以及貿易緊張氣氛升級，資金對車股的狂熱以及其股價強勢或會受影響。不過大摩指，行業在今年4月及5月仍有新車款推出，加上自動駕駛等系統升級，再配合全球需求持續擴張，仍視行業短線回落為買入機會。然而，該行給予比亞迪目標價為270元，遠低現價，評級為「與大市同步」。
關稅陰霾下 港股低位見承接
大市方面，美國再提高對中國關稅至20%，昨一度將恒生指數推低459點，惟低位承接力強並一度倒升45點，收市報22,941點，跌64點或0.3%。不過北水走資近12億元，主力沽售盈富基金(2800)及恒生中國企業(2828)，分別走資61.4億元及29.2億元；相反，捱沽的比亞迪獲北水撈貨，淨吸資12.3億元，另外阿里巴巴(9988)亦有18.4億元流入。