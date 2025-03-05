比亞迪巨額配股 掀車股見頂憂慮

近月瘋漲的比亞迪(1211)周一晚突傳出巨額配股，集團昨證實以每股335.2元配售1.298億股H股，集資56億美元(約437億港元)，為過去10年全球汽車業最大規模股權再融資、港股約4年來最大規模集資。比亞迪昨曾瀉逾8%，並拖累其他車股一併下挫。摩根士丹利認為，投資者正憂慮汽車股接近或已經見頂，並有更多同業跟隨集資，惟該行反而認為目前是買入機會。

比亞迪指，今次集資成功吸引全球頂級長線、主權基金、中東戰略投資者入股，其中阿聯酋Al-Futtaim家族辦公室以戰略投資者參與交易，未來雙方或邁入戰略夥伴關係，在新能源汽車等領域深化協作。