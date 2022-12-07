比亞迪擬歐洲建車廠 高層：巴菲特「愛」比亞迪

比亞迪副總裁李柯在訪問中透露，計劃於歐洲興建車廠及投資海外礦產，又回應巴菲特減持，稱他「愛」比亞迪。（資料圖片）

比亞迪（1211）執行副總裁李柯（Stella Li）接受外媒訪問時透露海外的投資部署，包括計劃於歐洲興建乘用車廠房，又有意投資智利與非洲的礦產資產，以確保集團獲得鋰原料供應。

李柯接受《彭博社》訪問時表示，比亞迪有意於歐洲興建乘用車廠房，可能不止1間工廠，或有兩間。比亞迪早前公布進軍歐洲主要市場包括德國、瑞典、挪威、荷蘭、法國及英國，並計劃於年推出兩個新豪華車品牌。

李柯表示，公司正評估最佳位置，以「支持比亞迪快速擴展」。她又承認，集團購買船隻以出口汽車，因為以比亞迪的出口量計算，航運公司不能百分百滿足公司的需求。

歐洲投資車廠或多於1間

李柯又透露，比亞迪研究參與智利鋰礦項目及尋求開採合約，以確保鋰原料供應穩定。另外，比亞迪亦考慮投資非洲的鋰項目。由於鋰供應市場價格過高，情況相當不健康及不合理，她又認為鋰市場在明年可能出現供應過剩情況。她表示，集團將尋求開採合約，以確保穩定的鋰供應。

談及股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）近期接連減持比亞迪股份時，李柯回應指，投資者套取回報屬正常行為，「我沒有感受到[減持行動]顯示他要放棄比亞迪」，又指「他愛比亞迪，他喜愛管理層」，並會繼續成為公司的最大支持者。

比亞迪連升第3日，今早最多近7%，最新報202.4元，升幅1.4%，成交金額45.3億元。