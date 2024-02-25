比亞迪王傳福擬增回購A股金額1倍 冀增強投資者信心

比亞迪告，董事長兼總裁王傳福提議，將回購A股金額由2億元人民幣，增加1倍至4億元人民幣。(資料圖片)

比亞迪(1211)於深圳交易所發通告，指實際控制人、董事長兼總裁王傳福提議，將回購金額由2億元人民幣，增加1倍至4億元人民幣，並用於減少註冊資本。

用於減少註冊資本

基於對國家「雙碳」目標下新能源行業前景和集團未來發展信心，以及價值的認可，為更好維護全體股東利益，增強投資者信心，穩定及提升公司價值，王傳福提議將回購金額增加。回購股份種類為發行人民幣普通股(A股)；回購股份用途將用於減少註冊資本，具體由董事會按有關法律法規決定。回購股份方式將通過深交所交易系統以集中競價交易方式進行A股股份回購；回購股份價格上限不高於董事會審議通過回購股份方案決議前30個交易日公司股票交易均價的150%，具體以董事會審議通過的回購股份方案為准。