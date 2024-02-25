比亞迪王傳福擬增回購A股金額1倍 冀增強投資者信心

比亞迪(1211)於深圳交易所發通告，指實際控制人、董事長兼總裁王傳福提議，將回購金額由2億元人民幣，增加1倍至4億元人民幣，並用於減少註冊資本。
用於減少註冊資本
基於對國家「雙碳」目標下新能源行業前景和集團未來發展信心，以及價值的認可，為更好維護全體股東利益，增強投資者信心，穩定及提升公司價值，王傳福提議將回購金額增加。回購股份種類為發行人民幣普通股(A股)；回購股份用途將用於減少註冊資本，具體由董事會按有關法律法規決定。回購股份方式將通過深交所交易系統以集中競價交易方式進行A股股份回購；回購股份價格上限不高於董事會審議通過回購股份方案決議前30個交易日公司股票交易均價的150%，具體以董事會審議通過的回購股份方案為准。
資金來源為自有資金
另外，回購股份資金總額為4億元人民幣，董事會及股東大會審議通過的回購股份方案為准。回購資金來源為自有資金；回購期限自公司股東大會審議通過回購股份方案之日起12個月內，並應符合中國證監會、港交所(388)及深交所相關規定等。
王傳福在本次提議前6個月內不存在買賣公司股份情況，回購期間暫無增減持股份計劃。若後續有相關增減持計劃，其將按照法律、法規、規範性檔要求及時配合公司履行資訊披露義務。
比亞迪A股上周五收市報182.68元人民幣，跌0.2%或0.31元人民幣，本港H股上周五收報185.2元，跌1.1%或2.1元，成交約15.2億元。