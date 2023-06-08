比亞迪王傳福料汽車業已入淘汰賽階段　有信心未來數年市場份額會提升

比亞迪（1211）董事長王傳福於年度股東會上稱，目前汽車業已進入淘汰賽階段，不競爭不會有繁榮，競爭才有優勝劣汰；又表示有信心未來3至5年，比亞迪於市場的份額會有所提升。比亞迪現跌逾2%。
料汽車業已入淘汰賽階段
王傳福指，企業制勝先要有核心科技，新能源汽車變革是一場技術革命，有核心技術企業才能活下來，如果只是簡單拼裝，活下來的概率很小；公司要有好的戰略方向，行業機遇窗口期只有3至5年，車型、技術路線選擇很重要，另要有快速決策機制，汽車企業往往體量大，決策機制漫長，新能源汽車市場就像戰場，革命到後期，有些車企會崩盤，這時候需要快速決策。
比亞迪最艱難時期已過去
王傳福表示，未來數年新能源汽車行業將發生大變革，目前變革速度正在加快，又指對比亞迪最艱難時期已過去，並迎來戰略機遇期，集團將利用現有產業鏈等優勢，進一步優化品牌形象，帶領中國新能源汽車走向全球。
對於汽車行業價格戰，王傳福指，比亞迪擁各種優勢，將助力集團在未來競爭中優於同行，有信心在未來3至5年獲得更高市場份額。
比亞迪正追趕特斯拉
而據《彭博》報道，在新興新能源汽車市場中，巴西、以色列和泰國，最暢銷的新能源車是比亞迪。而比亞迪去年銷售186萬輛新能源汽車，多於前4年總和；全球員工人數增加一倍，達到57萬人，較全球第一大汽車製造商豐田員工人數多出約20萬人。