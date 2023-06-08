比亞迪王傳福料汽車業已入淘汰賽階段　有信心未來數年市場份額會提升

比亞迪董事長王傳福預料，汽車業已入淘汰賽階段，並有有信心比亞迪未來數年市場份額會提升。

比亞迪（1211）董事長王傳福於年度股東會上稱，目前汽車業已進入淘汰賽階段，不競爭不會有繁榮，競爭才有優勝劣汰；又表示有信心未來3至5年，比亞迪於市場的份額會有所提升。比亞迪現跌逾2%。

料汽車業已入淘汰賽階段

王傳福指，企業制勝先要有核心科技，新能源汽車變革是一場技術革命，有核心技術企業才能活下來，如果只是簡單拼裝，活下來的概率很小；公司要有好的戰略方向，行業機遇窗口期只有3至5年，車型、技術路線選擇很重要，另要有快速決策機制，汽車企業往往體量大，決策機制漫長，新能源汽車市場就像戰場，革命到後期，有些車企會崩盤，這時候需要快速決策。