比亞迪盈喜 季度盈利飆逾3倍

比亞迪(1211)預告今年首三季純利將介乎91億至95億元(人民幣，下同)(約100.4億至104.8億港元)，較去年同期賺24.4億元，飆升2.7倍至2.88倍。另外，扣除非經常性損益後的淨利潤料介乎81億至88億元，按年漲8.1倍至8.9倍。第三季預期純利介乎55億至59億元，按年漲3.3倍至3.65倍，扣除非經常性損益後的淨利潤料介乎50.7億至57.7億元，按年增8.8倍至10.1倍。

該股指新能源汽車銷量保持強勁增長，持續創下歷史新高，市佔率遙遙領先並持續強化，同比和環比均大幅增長，推動盈利大幅改善，有效的緩解上游原材料價格上漲帶來的盈利壓力。手機部件及組裝業務方面，消費電子行業需求依舊疲弱，但受惠於成本控制能力提升及產品結構調整，盈利能力有所改善。