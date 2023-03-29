比亞迪純利飆4.5倍 料新能源車滲透率大突破

比亞迪(1211)公在去年底止全年純利166.2億元(人民幣，下同)(約190億港元)，按年飆約4.5倍；收入4,240.6億元，多96.2%，當中汽車及相關收入3,246.9億元，上升約1.5倍，手機、組裝及其他業務收入988.2億元，多14.3%；每股盈利5.71元，末期息每10股派11.42元，增近10倍。單計第四季，集團純利73.11億元，升27.9%；收入1,563.72億元，多33.6%。

中芯多賺7% 預告毛利率受壓

中芯國際(981)去年純利18.2億美元(約141.9億港元)，按年升6.8%，扣除非經常性損益的淨利潤14.7億美元，漲78.1%。不派末期息。期內營業額72.7億美元，增33.6%，其中晶圓代工業務營收67.3億美元，升35.2%，平均晶圓售價揚28.5%，至949美元。期內毛利27.6億美元，多64.8%，毛利率38%，增7.2個百分點，淨利率30.2%，減2.4個百分點。

至於去年第四季賺3.85億美元，按季減18.1%，為去年盈利最少季度，營業額16.2億美元，跌15%，扣除非經常性損益後的淨利潤2.5億美元，挫40%。

基於外部環境相對穩定的前提下，集團預計今年全年營收降幅為低十位數，毛利率在20%左右；折舊同比增長超兩成，資本開支與上一年相比大致持平；到年底月產能增量與上一年相近。持續投入過程中，毛利率承受高折舊壓力，將以持續盈利為目標，保證一定毛利率水平。