比亞迪股價偏軟 巴郡減持憂慮未除

市場憂慮巴郡部署減持因素未退，比亞迪（1211）股份今早最多跌逾3.4%，雖然曾一度轉升但其後偏軟，中午收市報269.2元，微跌1元或約0.4%。

比亞迪於周二被發現有股東將約2.25億股大貨轉倉，大跌超過11%，由於股份數目與股神巴菲旗下巴郡持股脗口，故猜測是巴郡部署沽貨。券商大和發表評級報告指出，巴郡是該公司最大股東之一，鑑於股價下跌幅度，預料巴郡於稍後時間需要澄清，否則比亞迪於短期內或會面臨進一步沽壓。

有評論員認為，巴郡沽貨或會令比亞迪股價短期受壓，但一般之後都會回升。大摩亦表示，比亞迪的基本面仍然強勁，除了優於集團全年汽車銷售指引的表現外，市場亦希望集團有顯著的毛利率提升，和電動車電池項目有突破。該行認為，由於市場對比亞迪的期望很高，市場情緒顯得脆弱，因此任何投機或不明確性都可能在短期內為股份帶來更大波動。

巴菲特當年用平郵申報減持中石油印象深刻 投資者不敢亂撈底

不過有資深投資者認為，巴菲特2007年減持中石油（857）獲利時，利用香港權益披露制度，通過當時容許的平郵方式申報，令其2007年減持中石油的申報訊息遠較當時3日人通報期更長。有關「漏洞」其後被堵塞「平郵」，不過對於聰明人巴菲特減持的可能性，仍然格外審慎，不敢衝動撈底。

買入比亞迪的成本價只是8元。換言之，持貨14年，若以比亞迪333元的歷史高位計，升幅超過40倍。