比亞迪進軍日本九州福岡開分店　冀2025年開逾百間門店

中國品牌電動車再進軍海外。內地電動車生產商比亞迪（1211）近期進軍全球多地，據日媒報道，比亞迪最新於日本福岡市西區開設首家日本分店，是首次在日本九州地區開店。
比亞迪現升1.37%，報264.8元。
比亞迪日本福岡分店可試乘試駕
《日經中文網》報道，比亞迪正規銷售店「BYD AUTO福岡西」，已在7月1日於福岡市西區的商場「Marinoa City FUKUOKA」開業，更是首家在日本九州的分店。據了解，新店展示兩部紅色和灰色的5座SUV「ATTO 3」。
報道指，公司正考慮將展示車換成未來在日本國內上市的小型掀背車「海豚（DOLPHIN）」及四門轎車「海豹（SEAL）」；新店設車輛試乘及試駕，另提供點檢、車檢和維修服務，而展廳面積約為147平方米。
比亞迪冀2025年日本可開逾百間門店
比亞迪於今年2月在橫濱市開設了日本國內首家門市，至今共開設6家分店，現時公司計劃到2025年底增加到100家。位於橫濱市的比亞迪BYD Auto Japan社長東福寺厚樹表示，將根據人口及商圈的大小，將在福岡縣內增加到4家分店。
比亞迪6月銷量突破25萬大關
此外，比亞迪6月新能源汽車銷量253,046輛，按年增88.79%，其中海外銷售新能源乘用車合計10,536輛；首6個月新能源汽車累計銷量125.56輛，按年增95.78%。至於比亞迪6月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量，約為11.816GWh；2023年累計裝機總量，約為60.250GWh。