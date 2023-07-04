比亞迪進軍日本九州福岡開分店　冀2025年開逾百間門店

中國品牌電動車再進軍海外。內地電動車生產商比亞迪（1211）近期進軍全球多地，據日媒報道，比亞迪最新於日本福岡市西區開設首家日本分店，是首次在日本九州地區開店。

比亞迪日本福岡分店可試乘試駕

《日經中文網》報道，比亞迪正規銷售店「BYD AUTO福岡西」，已在7月1日於福岡市西區的商場「Marinoa City FUKUOKA」開業，更是首家在日本九州的分店。據了解，新店展示兩部紅色和灰色的5座SUV「ATTO 3」。

報道指，公司正考慮將展示車換成未來在日本國內上市的小型掀背車「海豚（DOLPHIN）」及四門轎車「海豹（SEAL）」；新店設車輛試乘及試駕，另提供點檢、車檢和維修服務，而展廳面積約為147平方米。