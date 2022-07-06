比亞迪進軍荷蘭市場 首家門店年內落戶阿姆斯特丹

比亞迪（1211）宣佈委任歐洲汽車經銷商集團Louwman作為荷蘭的分銷代理夥伴，共同開拓荷蘭的新能源汽車市場。Louwman集團將在荷蘭多個城市開設線下門店，並以線上平台和線下門店結合的方式，為比亞迪新能源汽車提供全套的銷售及售後服務。首家門店將位於荷蘭阿姆斯特丹，首次試駕亦計劃於今年內進行。

受惠於銷售表現帶動，比亞迪股價持續造好，A股及H股股價於過去一個月均錄得超過1成的累積升幅。比亞迪中午收市報312.4元，下跌0.4%。

股價一個月累計升逾 1 成

Louwman集團成立於1923年，是歐洲最大的汽車經銷商集團之一。比亞迪歐洲分公司兼國際合作事業部總經理舒酉星表示，集團非常高興與Louwman集團達成戰略合作。作為一家經驗豐富的老牌經銷商集團，Louwman在荷蘭乘用車市場具備極高的認可度和美譽度，其龐大的當地語系化資源以及優質平台有助於比亞迪汽車快速打入當地市場，並樹立品牌知名度。

Louwman集團總裁Eric Louwman則表示，比亞迪是全球領先的新能源汽車製造商，憑藉領先的電池技術和出色的產品性能享譽全球。我們非常高興與比亞迪達成合作，為荷蘭市場提供綠色環保的高品質新能源汽車，這與Louwman集團的品牌願景十分契合。值得一提的是，許多大客戶已經對比亞迪多款新能源車型抱有濃厚興趣。

匯豐研究看好 目標價442元

另外，匯豐研究上調比亞迪目標價至442元，認為在新車型增加和需求恢復推動下，預期比亞迪下半年將繼續保持強勁的銷量勢頭。比亞迪獲確認為Tesla的電池供應商後，外部電池訂單將從下半年開始加速。該行對比亞迪2022年至2024年的電動車銷量預期提高2%，以反映產品周期加快，並略微上調2023年至2024年的電動車電池產能預期，以反映可能有更多的外部訂單。因此今年淨利潤預測相應提高1%，2023年和2024年的淨利潤預測就基本保持不變。