比亞迪遭同行「實名舉報」　稱董事長與高層婚外情公司未回應

內地汽車及電動車行業競爭激烈，有車廠之間更埋下積怨，甚至出動實名舉報「派花生」。內媒報道，近日定製車企業「鬆散汽車」的創始人張小雷上載影片，實名舉報比亞迪 （1211） 董事長王傳福，而目前該影片已被下架。而比亞迪亦未就事件回應。

據內媒報道，在影片中，張小雷手執身份證，並說王傳福在婚內出軌比亞迪高管「李珂」，又指出兩人的私生子女早已入籍美國，分別是William Wang及Alice Wang，其中私生子被指有份參與比亞迪的業務，又指兩人已在美國購置豪宅。

張小雷強調王傳福「嚴重違反黨紀」

報道又指，張小雷在實名舉報中，一直強調王傳福的黨員身份，並表示王傳福在國內「勤儉愛國」，美國卻有多處豪宅資產，並與李珂同居，嚴重違反黨紀，且從未向中國證監會和股民通報實情。

據公開資料顯示，李珂是比亞迪的元老級人物，早在1996年已加入比亞迪公司，現任比亞迪副總裁。

鬆散汽車與比亞迪早有積怨

據了解，鬆散汽車與比亞迪早有積怨，2023年9月20日，鬆散汽車曾經起訴比亞迪，當時雙方就代工方面產生糾紛。該起訴書透露，由於比亞迪代工方面延遲交付長達25個月，最終配件不合格，導致鬆散汽車一方在全球的訂單無法繼續，涉及數萬輛汽車。