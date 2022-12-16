比特幣以太幣ETF首日掛牌 港交所表示歡迎

兩隻加密貨幣ETF今早在香港上市，港交所（388）歡迎亞洲首批加密資產ETF上市，進一步擴大其產品生態圈，為香港及國際投資者提供更多選擇。港交所首席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，今天上市的兩隻加密資產ETF，為香港日益豐富多元的交易所買賣產品生態圈錦上添花。這些新產品將首次在亞洲為投資者提供參與數碼資產投資的機會，亦反映了其對數碼經濟的關注和市場的需求。期待在未來幾個月將迎來更多主題式ETF和數碼資產新產品。

今早掛牌的兩隻ETF分別為南方東英比特幣期貨ETF（3066）及南方東英以太幣期貨ETF（3068），今早均輕微向上，不過成交疏落，到目前為止成交金額約110萬元。

兩隻ETF均由南方東英資產管理有限公司管理，分別追蹤在芝加哥商品交易所交易的標準化、現金結算的比特幣（Bitcoin）期貨合約及以太幣（Ether）期貨合約，並不直接投資於比特幣和以太幣，概無保證子基金將會達致其投資目標。

ETF不直接投資於比特幣和以太幣

ETF是港交所旗下市場發展最快的業務之一，產品種類於2022年亦不斷拓展，包括於年內推出首隻元宇宙ETF、首隻碳期貨ETF及首隻區塊鏈ETF，更首次將ETF納入滬深港通。

此外，香港交易所買賣產品(ETP，包括ETF和槓桿及反向產品)今年首11個月的平均每日成交金額為118億元，按年大增50%，反映ETP愈來愈受投資者歡迎。截至今年11月，於港交所上市的ETP共有168隻，市值達3735億元。