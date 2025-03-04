比特幣又升！ 特朗普放口風 五大加密幣納戰略儲備

加密貨幣迎重磅利好消息！美國總統特朗普周日在社交平台宣布，將5種加密貨幣納入戰略儲備。消息刺激上周五一度跌穿8萬美元的比特幣，迅速反彈至最高9.48萬美元水平。市場普遍對特朗普一口氣納入5種加密貨幣感意外，並認為要延續加密貨幣的升勢，還看最終落實的細節及規模。

特朗普指，在前任拜登政府多年打壓後，他希望令美國成為加密貨幣之都，並已簽署一項命令，指示總統工作小組推進加密戰略儲備。他又點名比特幣(Bitcoin)、以太幣(ETH)、瑞波幣(XRP)、索拉納(Solana)和艾達幣(ADA)為貨幣戰略儲備，當中比特幣及以太幣被指會成為儲備核心。另外，特朗普將於本周五在白宮主持首次加密貨幣峰會，市場關注會否在峰會上公布更多儲備落實的細節。