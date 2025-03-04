比特幣又升！ 特朗普放口風 五大加密幣納戰略儲備

加密貨幣迎重磅利好消息！美國總統特朗普周日在社交平台宣布，將5種加密貨幣納入戰略儲備。消息刺激上周五一度跌穿8萬美元的比特幣，迅速反彈至最高9.48萬美元水平。市場普遍對特朗普一口氣納入5種加密貨幣感意外，並認為要延續加密貨幣的升勢，還看最終落實的細節及規模。
特朗普指，在前任拜登政府多年打壓後，他希望令美國成為加密貨幣之都，並已簽署一項命令，指示總統工作小組推進加密戰略儲備。他又點名比特幣(Bitcoin)、以太幣(ETH)、瑞波幣(XRP)、索拉納(Solana)和艾達幣(ADA)為貨幣戰略儲備，當中比特幣及以太幣被指會成為儲備核心。另外，特朗普將於本周五在白宮主持首次加密貨幣峰會，市場關注會否在峰會上公布更多儲備落實的細節。
幣圈4小時吸資2.6萬億
有數據指，在特朗普公布消息後4小時，加密貨幣市場合共有3,300億美元(約2.57萬億港元)資金流入。
受到消息刺激，被點名的5隻加密貨幣價格一夜間大幅上揚，按CoinMarketCap報價，截至本港時間昨晚9時半，比特幣報93,098美元，過去24小時升8.7%；以太幣報2,369美元，升6.9%；瑞波幣報2.66美元，漲7%；索拉納報164.37美元，揚15.9%；艾達幣報0.9952美元，飆51.4%。
渣打看50萬美元
市場對特朗普今次舉動反應不一，尤其是一次過納入多種加密貨幣的必要性。知名「比特幣反派」、貴金屬交易商SchiffGold創辦人Peter Schiff指，雖然不同意，但理解建立儲備的理由，並首次承認比特幣是「數碼黃金」(digital gold)；不過對於瑞波幣入選則無法理解，「為何我們需要這個貨幣？」CoinShares研究部負責人James Butterfill指，納入比特幣以外貨幣是愛國考慮多於基本面考慮。
另外，曾準確預測比特幣會高見10萬美元的渣打銀行分析師Geoff Kendrick早前向外電表示，在特朗普完成任期前，比特幣或可升至50萬美元。