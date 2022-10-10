民企堪憂｜民企國企表現兩極 內房銷售續弱 上月縮三成

即使近月接連傳出穩樓市政策，惟內房上月銷售仍持續大挫，綜合約13間港上市內房上月銷售額，按年仍跌約29%，以民企跌幅較大，反映行業困局持續。而在「示範民企」旭輝控股(884)傳出債務違約後，內房股價亦已掀起新一波跌浪，多隻次線房企破底。

上月國企內房及民企銷售表現有天淵之別，中國海外(688)上月銷售升12%；保利置業(119)亦錄約56%增長。

融創銷售瀉八成 萬科微跌

萬科企業(2202)昨接力報喜，公布上月實現合同銷售面積227.1萬方米，按年少0.5%；合同銷售金額347.3億元人民幣，只輕微減少3.8%；集團今年首9個月累計實現合同銷售面積1,936.9萬方米，按年少34.3%；累計合同銷售金額3,146.7億元人民幣，跌34.3%。

相反，民企融創中國(1918)上月表現續慘淡，全月實現合同銷售金額約87.1億元人民幣，較去年同期466.5億元人民幣，按年勁瀉81.3%；合同銷售面積約64.9萬方米，跌80.7%；每方米合同銷售均價約13,420元人民幣，少3.2%。集團累計今年實現合同銷售1,433.1億元人民幣，按年少69%；累計合同銷售面積約1,086萬方米，降66.1%。

跌幅稍收窄 復甦需政策配合

綜合已公布9月銷售數據的13間港上市房企，上月合同銷售合共1,613億元人民幣，按年少28.9%。不過按瑞信綜合26間內地房企上月銷售估算，行業在上月的跌幅已由34%，收窄至31%，當中國企更按年升4%，按月更增9%；相反，民企按年則挫56%，按月跌8%。該行認為，要恢復市場對內房信心，仍需更多寬鬆措施配合。

旭輝違約掀新困局 5企高風險

滙豐研究指，低估了市場對旭輝無力還債的負面消息反應，指事件令內房再陷困局，並點名另外5間房企，或有旭輝的「債務偽裝」(disguised debt)風險，包括中駿集團(1966)、龍光集團(3380)、合景泰富(1813)、遠洋集團(3377)及時代中國(1233)。